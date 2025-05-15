Wizz Air запускає нові рейси: куди літатиме цього разу
- Wizz Air планує розширити польоти з румунських міст Брашов і Тімішоара, додаючи нові рейси в жовтні 2025 року.
- Нові маршрути з Брашова включатимуть рейси до Нюрнберга та Неаполя, а з Тімішоари – 5 нових напрямків.
Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про плани розширити свої польоти через аеропорти сусідньої Румунії. Ця подія є важливою, оскільки багато українських мандрівників часто використовують ці авіаворота для продовження міжнародних подорожей.
У повідомленні на своїй сторінці в Instagram, пише 24 Канал, авіакомпанія розкрила плани щодо запуску нових маршрутів з румунських міст Брашов та Тімішоара.
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Wizz Air запускає нові рейси з двох міст Румунії
Починаючи з жовтня 2025 року, мандрівники з Брашова (Румунія) – популярного місця для тих, хто шукає легендарного графа Дракулу – матимуть нові варіанти перельотів до Нюрнберга (Німеччина) та Неаполя (Італія).
Наразі Wizz Air виконує рейси з Брашова до Лондона, Дортмунда та Будапешту.
Угорський лоукостер також оголосив про додавання 5 нових напрямків з Тімішоари, які мають розпочати роботу в жовтні 2025 року:
- Нюрнберг (Німеччина);
- Франкфурт-Хан (Німеччина);
- Базель – Мюлуз – Фрайбург (Швейцарія – Франція – Німеччина);
- Ларнака (Кіпр);
- Неаполь (Італія).
До слова, з 14 травня УЗ оновила електронні квитки на поїзди до Польщі.