Найщасливіші міста 2026: де люди справді живуть без щоденного стресу

У 2026 році поняття "щасливе місто" дедалі менше пов'язують із туристичною популярністю чи кількістю хмарочосів. Натомість головними критеріями комфортного життя стали спокій, безпека, стабільна інфраструктура та баланс між роботою й особистим життям.

Саме такі висновки показав новий рейтинг Happy City Index 2026, який оцінює міста за десятками показників, що безпосередньо впливають на повсякденний комфорт мешканців.

Які міста стали найщасливішими у 2026 році?

Лідером рейтингу цього року став Копенгаген. Дослідники відзначили:

високий рівень безпеки,

зручний громадський транспорт,

розвинену велосипедну інфраструктуру,

низький рівень щоденного стресу.

До першої десятки також увійшли:

Гельсінкі,

Женева,

Уппсала,

Токіо,

Тронгейм,

Берн,

Мальме,

Мюнхен,

Орхус.

Дослідники наголошують, що більшість міст-лідерів не є мегаполісами. Це переважно міста середнього розміру, де система працює стабільно, а темп життя не виснажує людей щоденним хаосом.



Копенгаген став найщасливішим містом у 2026 році

Чому мегаполіси втрачають позиції?

Попри популярність серед туристів, великі міста дедалі частіше програють у рейтингах комфорту життя. Наприклад:

Париж посів 25 місце,

Лондон – 48,

а Нью-Йорк опинився лише на 207 сходинці.

Експерти пояснюють це високою вартістю життя, перевантаженим транспортом, шумом та постійним інформаційним навантаженням, які створюють фоновий стрес навіть у найбільш розвинених містах світу.

Що саме вимірює Happy City Index?

Рейтинг базується не на суб'єктивних враженнях, а на 64 показниках, які впливають на якість життя людей щодня. Серед основних критеріїв:

рівень безпеки;

якість повітря та екологія;

транспорт і мобільність;

доступ до медицини;

цифрові сервіси;

баланс між роботою та особистим життям;

доступність житла;

ефективність міського управління.

Саме сукупність цих факторів формує те, що дослідники називають "міським щастям".

Чому Копенгаген знову став першим?

Копенгаген уже не вперше очолює подібні рейтинги. Як пише Nordisk Post, однією з головних причин називають продуману міську інфраструктуру та спокійний ритм життя. У місті активно розвивають велосипедний транспорт, зелені зони та громадські простори, а рівень довіри мешканців до влади залишається одним із найвищих у Європі.

Окремо дослідники відзначили низький рівень повсякденного стресу – саме цей показник дедалі частіше стає ключовим критерієм "щасливого міста". Аналітики зазначають, що у 2026 році люди дедалі більше обирають не "вау-ефект" великих мегаполісів, а спокій, передбачуваність та комфорт щоденного життя.

