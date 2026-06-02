Ці професії у Польщі поважають найменше: несподіваний список

Престижність професії для багатьох людей стає одним з основних чинників вибору роботи, ледь не на рівні з зарплатою. І у Польщі дослідження популярності тих чи інших професій проводять щорічно.

Цього року агенція SW Research у Польщі провела дослідження поважності 56 професій вже вшосте, і цього року перше місце змінилося, пише InPoland.

Які професії у Польщі поважають найбільше

Протягом попередніх п'яти років пожежники залишалися найпопулярнішою і найбільш поважною у суспільстві професією. Втім, цьогоріч першість здобули парамедики: їх поважають 79,6% респондентів.

А ось пожежники посіли друге місце у рейтингу довіри, поступившись зовсім трохи – їхню роботу позитивно оцінюють 78,8% людей. Третє місце у рейтингу отримали пілоти з рівнем поваги у 76,9%.

Ось хто ще потрапив до десятки лідерів:

лікарі – 73%;

медсестри – 69,3%;

фармацевти/хіміки – 63,4%;

професори університетів – 61,2%;

прикордонники – 60,4%;

шахтарі – 58,4;

професійні військові у званні капітана – 58,3%.

Які типи роботи поляки поважають найменше?

Найменшу повагу у поляків 2026 року викликають інфлюенсери – їх поважають тільки 14,7% усіх респондентів. Ютубери опинилися ще нижче у рейтингу з рівнем поваги у 16,2%.

Політики випереджають їх лише трохи – загалом їх поважають 21,1% людей у Польщі.

Цьогорічний рейтинг підтверджує, що поляки найбільше цінують професії, які передбачають реальну відповідальність за життя, здоров’я та безпеку. Водночас низькі рейтинги політиків та інтернет-творців демонструють постійну відсутність довіри до професій, пов’язаних із саморекламою, владою та менш відчутною соціальною корисністю,

– підсумували автори.

Загалом в опитуванні взяли 1006 поляків віком від 16 до 80 років.