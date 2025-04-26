Ви здивуєтесь: скільки Польща заробила з податків українців

Впродовж 2024 року іноземні громадяни сплатили Польщі податками понад 4,88 мільярда злотих. Найбільша частка надійшла саме від українців.

За минулий рік сума сплачених іноземцями податків значно зросла. Про це пише 24 Канал, посилаючись на Іnpoland.

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Скільки українці заплатили податків в Польщі

Міністерство фінансів Польщі повідомило, що у 2024 році іноземці сплатили країні 4, 884 мільярди злотих податків. Найбільшими є надходження від громадян України – 1, 649 мільярда злотих.



Для порівняння – у 2023 році від іноземців до бюджету надійшло майже 3,609 мільярда злотих, а від громадян України – трохи більше ніж 1 мільярд злотих.

У 2022 році іноземці сплатили понад 4,1 мільярда злотих податків, а громадяни України – трохи більше ніж 803 мільйони.

Цікаво. Раніше ми розповідали про те, у яких містах Польщі найвищі зарплати.

У Мінфіні країни зазначили, що системи оподаткування, якими користується податкова адміністрація, не забезпечують повної ідентифікації платників податків за громадянством. Тому в наведених даних може бути незначна похибка.

Крім цього, дані не враховують відрахування частки податкових надходжень, які перераховуються органам місцевого самоврядування.