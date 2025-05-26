У Польщі з 1 червня створять списки "заборонених професій" для іноземців

Вже на початку літа у Польщі набудуть чинності нові правила працевлаштування іноземців. Від 1 червня повіти зможуть створювати списки професій, за якими не зможуть влаштовуватися люди з інших країн.

Крім цього, кількість виданих дозволів може бути обмежена. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

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Зміни для працівників з інших країн у Польщі

За результатами дослідження BIG InforMonitor, майже 50% малих і середніх підприємств у Польщі працевлаштовують іноземних працівників. Зокрема дуже багато іноземців працюють на будівництві, у торгівлі, на складах та у сфері транспорту.

Але від 1 червня старости повітів матимуть змогу самостійно визначати перелік конкретних професій, за якими не можна буде працевлаштувати іноземців, а також обмежувати кількість виданих дозволів.

Обмеження торкнуться зокрема і тих галузей, де кількість тих, хто шукає роботу, перевищує кількість наявних вакансій.

Як це працюватиме:

Список будуть створювати відповідно до місцевих умов праці, враховуючи: рівень безробіття, вакансії, кількість зареєстрованих безробітних та можливі колективні звільнення.

Далі список передаватимуть до повітової ради ринку праці.

Призначений воєвода оцінюватиме його з погляду "безпеки держави, міграційної політики та потреб ринку праці".

Після цього список включать до реєстру професій, на які поширюються обмеження в даному повіті.

Водночас польські видання зазначають, що з огляду на рівень безробіття в Польщі ризик створення таких списків – невеликий.

Також зазначимо, що від 1 червня вступають в силу і зміни для безробітних у Польщі.