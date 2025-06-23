У Польщі роботодавці не оплачуватимуть лікарняні

Польський уряд хоче скасувати теперішню систему виплати лікарняних. Влада планує зробити так, щоб роботодавець не оплачував лікарняні своїм працівникам.

Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики пропонує, щоб лікарняні повністю оплачували органи соціального страхування. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

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Як зміниться система лікарняних у Польщі

Наразі у Польщі діє така система лікарняних – роботодавець покриває витрати на непрацездатність через хворобу робітника за перші 33 дні у календарному році, а для людей старших за 50 років – перші 14 днів.

Коли ж цей період закінчується, то лікарняні оплачує ZUS – Управління соціального страхування в Польщі.

Натомість уряд пропонує зробити так, щоб ZUS виплачувало допомогу з першого дня лікарняного.

Коли введуть нові правила – поки що невідомо. Наразі законопроєкт допрацьовує Комітет з питань економіки при Раді Міністрів.

Важливо! Нагадаємо, що від 1 червня у Польщі почали діяти зміни для безробітних. Насамперед в країні зросла сума базової допомоги. Крім того, люди без роботи мають шанс пройти навчання та стажування.