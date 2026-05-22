Популярний іспанський пляж закривають через несподівану знахідку: їй кілька тисяч років

На популярному пляжі Альмадраба в Аліканте нещодавно проводили роботи з регенерації – та під час них працівники виявили серед піску дещо зовсім несподіване. А саме мармурову голову, що датується періодом Високої Римської Імперії.

Голова, виявлена прямо на пляжі – це одна з найважливіших скульптурних знахідок в усьому регіоні Аліканте. Її вік – понад 2000 років, адже вона датується першим чи другим століттям до нашої ери, пише Daily Mail.

Що саме відшукали на пляжі в Аліканте?

Робітники, що натрапили на шматок мармуру під час робіт на пляжі, вразилися, коли з'ясувалося, що скульптура датується періодом Високої Римської імперії. На думку археологів, ця біла голова може представляти богиню Венеру – і на пляжі вона, як не дивно, збереглася у майже ідеальному стані, за винятком невеликих пошкоджень носа.

Вже зараз науковцям зрозуміло, що культурна та історична цінність знахідки просто неоціненно.

Йдеться про одну з найважливіших знахідок римської скульптури в історії Аліканте та провінції,

– заявив радник з питань культури Аліканте Найма Белджілалі.

Роботи з відновлення пляжу Альмадраба наразі призупинили – і все для того, аби провести повноцінні розкопки, пише New York Post.

Знахідки на пляжі виявили вже не вперше

Місце пляжу визначили як археологічну зону вперше ще 15 років тому – тоді, ще 2009 року, там виявили залишки римської вілли, пов'язаної з Луцентумом. Археологи підозрюють, що це міг бути дім якогось відомого римського громадянина.

А ось що стосується нещодавно знайденої голови, її висота становить 22,22 сантиметра, а ширина – 19,78 сантиметра. Тож експерти вважають, що колись ця голова могла бути розміщена на підставці у римському патриціанському домі. Втім, для підтвердження цього потрібно провести додаткові тести.

Пляж Альмадраба мав відкритися знову ще до початку літнього сезону – втім, через знахідку цьогоріч туристам доведеться шукати інші шляхи до моря.

Тож які пляжі обрати туристам?

На щастя, навіть попри те, що один пляж в Аліканте не працюватиме через розкопки, браку у місцях для купання мандрівники точно не відчують. Цьогріч Іспанія встановила новий рекорд за кількістю ідеально доглянутих пляжів, що отримали нагороду "Блакитний прапор". Відтак, аж 794 локації відзначені тільки 2026 року.

Найбільше розкішних та дуже чистих пляжів нараховується у районах Валенсія, Андалусія та Галіція.