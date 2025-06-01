Германия выдала рекордное количество паспортов с 2000-го: среди них как никогда много россиян

Федеральное статистическое управление (Destatis) сообщило, что в 2024 году 291 955 иностранцев получили немецкое гражданство, что на 46% больше, чем в прошлом году. В частности, количество россиян, получивших немецкие паспорта, выросло более чем в 6 раз, достигнув почти 13 000.

С момента введения статистики в 2000 году не было большего количества натурализаций. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Destatis.

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Германия выдала рекордное количество гражданств

В 2024 году в Германии наблюдался значительный всплеск натурализации: 291 955 иностранных граждан получили немецкое гражданство. Эта цифра на 91 860 больше, чем в прошлом году, и является новым рекордным показателем с момента введения статистики гражданства в 2000 году.

Среди новых натурализованных граждан наибольшую группу составили сирийцы – 83 150 человек, что составляет 28% от общего количества. За ними следуют граждане:

Турции (22 525 или 8%),

Ирака (13 545 или 5%),

России (12 980 или 4%),

Афганистана (10 085 или 3%).

Следует отметить, что россияне испытали значительный процентный рост натурализации – если в 2023 году гражданство получили лишь около 1 995 граждан России, то в 2024-м их количество выросло более чем в 6 раз.

Почему так?

Бывшее правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем внесло изменения в закон о гражданстве, пытаясь привлечь квалифицированных работников и решить проблему постоянного дефицита рабочей силы.



Германия в прошлом году выдала рекордное количество гражданств / Фото Michael Bihlmayer

Согласно пересмотренным правилам, иностранные граждане могут подавать заявление на получение гражданства после 5 лет проживания в Германии, что является сокращением от предыдущего требования, которая составляла 8 лет. Этот срок может быть дополнительно сокращен до 3 лет для лиц, которые продемонстрируют успешную интеграцию в немецкое общество.

Однако, нынешнее коалиционное правительство во главе с консервативным канцлером Фридрихом Мерцом готово отменить ускоренный процесс предоставления гражданства. Растущее беспокойство немецких избирателей относительно нелегальной миграции усилило поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая пообещала ограничить приток иностранцев в страну.

После того как партия стала значительной оппозиционной силой в парламенте, администрация Мерца сталкивается с давлением относительно эффективного реагирования на беспокойство общественности по поводу нелегальной иммиграции.

К слову, на днях в немецком Кельне провели масштабную эвакуацию.