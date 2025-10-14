В Польше вводят ужесточенные условия для получателей "800+": что учесть украинцам
- С 2026 года в Польше получать помощь 800+ смогут только те, кто работает и проживает в стране, включая украинцев.
- Новые правила предусматривают подтверждение занятости и проживания в Польше, с минимальным доходом 50% от минимальной заработной платы.
Польское учреждение социального страхования (ZUS) обнародовало планы по внедрению новой системы контроля для получателей помощи "800+", в том числе граждан Украины. Отныне получение выплат будет зависеть от подтверждения занятости и фактического проживания в Польше.
Новые правила вступят в силу уже с февраля 2026 года. Что нужно знать об изменениях в Польше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на inpoland.
Читайте также Конец войны – не главный фактор: украинские беженцы назвали 3 условия, при которых вернутся
Что изменится для украинцев в Польше?
Новые правила, которые вступят в силу в 2026 году, введут двухэтапный процесс проверки профессиональной деятельности в Польше. Начиная с февраля 2026 года, граждане Украины должны будут подтвердить свой статус занятости, а в июне 2026 года – другие иностранцы.
Чтобы получить право на льготы, иностранцы должны продемонстрировать, что они зарабатывают не менее 50% от минимальной заработной платы, которая составляет 2 333 злотых брутто в месяц в 2025 году.
Процесс проверки будет происходить автоматически, а учреждение социального страхования (ZUS) будет получать необходимую информацию от различных государственных учреждений. Однако, в некоторых случаях получателям может понадобиться подать дополнительную документацию, чтобы подтвердить свою занятость или проживания в Польше.
Зачем приняли такое решение?
У ZUS объявили, что введение ежемесячного мониторинга позволит быстрее выявлять лиц, которые потеряли работу или выехали из страны. Как следствие, выплаты 800+ будут автоматически приостановлены для тех, кто больше не работает или не проживает в Польше.
Эта инициатива является частью усилий польского правительства, направленных на повышение прозрачности и эффективности системы социальной помощи, гарантируя, что поддержка направляется исключительно лицам, которые действительно живут и работают в стране.
Что еще изменилось для украинцев в Польше?
Сейм Польши принял новый закон, регулирующий статус украинцев и порядок выплат помощи. Документ приняли после вето Кароля Навроцкого.
Одно из главных нововведений касается выплат "800+". Они теперь будут зависеть от профессиональной деятельности украинцев и обучения детей в польских школах.
Кроме того, изменения в законодательство Польши продлевают легальное пребывание украинцев до 4 марта 2026 года. Вместе с тем меняются и требования на получение карты побыту CUKR.