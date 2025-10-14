Польское учреждение социального страхования (ZUS) обнародовало планы по внедрению новой системы контроля для получателей помощи "800+", в том числе граждан Украины. Отныне получение выплат будет зависеть от подтверждения занятости и фактического проживания в Польше.

Новые правила вступят в силу уже с февраля 2026 года. Что нужно знать об изменениях в Польше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на inpoland.

Что изменится для украинцев в Польше?

Новые правила, которые вступят в силу в 2026 году, введут двухэтапный процесс проверки профессиональной деятельности в Польше. Начиная с февраля 2026 года, граждане Украины должны будут подтвердить свой статус занятости, а в июне 2026 года – другие иностранцы.

Чтобы получить право на льготы, иностранцы должны продемонстрировать, что они зарабатывают не менее 50% от минимальной заработной платы, которая составляет 2 333 злотых брутто в месяц в 2025 году.

Процесс проверки будет происходить автоматически, а учреждение социального страхования (ZUS) будет получать необходимую информацию от различных государственных учреждений. Однако, в некоторых случаях получателям может понадобиться подать дополнительную документацию, чтобы подтвердить свою занятость или проживания в Польше.

Зачем приняли такое решение?

У ZUS объявили, что введение ежемесячного мониторинга позволит быстрее выявлять лиц, которые потеряли работу или выехали из страны. Как следствие, выплаты 800+ будут автоматически приостановлены для тех, кто больше не работает или не проживает в Польше.

Эта инициатива является частью усилий польского правительства, направленных на повышение прозрачности и эффективности системы социальной помощи, гарантируя, что поддержка направляется исключительно лицам, которые действительно живут и работают в стране.

Что еще изменилось для украинцев в Польше?