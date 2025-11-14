Под ударом десятки тысяч украинцев: в администрации Трампа заговорили о масштабных депортациях
- Администрация Трампа рассматривает отмену временного юридического статуса для примерно 240 000 украинцев, которые выехали в США из-за войны.
- Риск депортации украинцев создает высокий уровень тревожности и неопределенности, а также имеет международно-политическое измерение, влияя на отношения с Украиной.
После смены администрации в Вашингтоне украинская община в США оказалась в центре новой волны иммиграционных решений. По данным американских СМИ, команда Дональда Трампа рассматривает возможность отмены временных программ защиты для украинцев, которые въехали в страну после начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
Что известно о возможных изменениях?
Справка. Программа Uniting for Ukraine, инициирована предыдущей администрацией, предоставляет украинцам гуманитарное разрешение на пребывание и трудоустройство в США. Сейчас ее продолжение под вопросом.
Некоторым украинцам уже направлено уведомление о возможном принудительном выезде. Зато на Аляске американские законодатели обращаются к администрации Трампа с просьбой вмешаться, чтобы не допустить депортации почти 1 000 украинских работников, которые заполняют критические профессиональные ниши.
Почему это важно?
Как пишет The Guardian, многие украинцы, которые переехали в США из-за войны, считают этот шаг последней надеждой на безопасную жизнь. Риск депортации создает высокий уровень тревожности и неопределенности.
Потеря легального статуса порождает риски:
- вмешательство в рынок труда,
- невозможность получать социальные или медицинские услуги,
- угроза принудительной отправки обратно в страну, находящуюся в состоянии войны.
Этот шаг также имеет международно-политическое измерение: он влияет на восприятие США как безопасного убежища для беженцев и имеет потенциальные последствия для отношений с Украиной.
В администрации Трампа заговорили о масштабных депортациях украинцев из США / Фото Unsplash
Что делать украинцам в США?
Украинцы, которые находятся в США по программе Uniting for Ukraine или имеют гуманитарный статус, должны следить за изменениями иммиграционного законодательства и вовремя оформлять соответствующие заявления. Юристы рекомендуют:
- документировать свое легальное пребывание,
- сохранять подтверждение труда, спонсорства и контакты с иммиграционными адвокатами.
Какова роль украинских беженцев в ЕС?
- Несмотря на распространенное представление о том, что украинские беженцы якобы создают дополнительную нагрузку на экономику стран Европейского Союза, реальные данные демонстрируют противоположную картину.
- Во многих странах ЕС украинцы не только интегрируются в местные общины, но и активно приобщаются к рынку труда, платят налоги и делают существенный вклад в государственные бюджеты.
- Одним из показательных примеров является Чехия. Согласно данным за третий квартал 2025 года, украинские беженцы заплатили в государственный бюджет 8,2 миллиарда чешских крон. Эта сумма охватывает налог на доходы, социальные и медицинские взносы, а также косвенные налоги, связанные с потреблением.