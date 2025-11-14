Под ударом десятки тысяч украинцев: в администрации Трампа заговорили о масштабных депортациях

После смены администрации в Вашингтоне украинская община в США оказалась в центре новой волны иммиграционных решений. По данным американских СМИ, команда Дональда Трампа рассматривает возможность отмены временных программ защиты для украинцев, которые въехали в страну после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Что известно о возможных изменениях?

По данным издания, администрация Трампа рассматривает отмену временного юридического статуса для примерно 240 000 украинцев, которые выехали в США из-за войны.

Справка. Программа Uniting for Ukraine, инициирована предыдущей администрацией, предоставляет украинцам гуманитарное разрешение на пребывание и трудоустройство в США. Сейчас ее продолжение под вопросом.

Некоторым украинцам уже направлено уведомление о возможном принудительном выезде. Зато на Аляске американские законодатели обращаются к администрации Трампа с просьбой вмешаться, чтобы не допустить депортации почти 1 000 украинских работников, которые заполняют критические профессиональные ниши.

Почему это важно?

Как пишет The Guardian, многие украинцы, которые переехали в США из-за войны, считают этот шаг последней надеждой на безопасную жизнь. Риск депортации создает высокий уровень тревожности и неопределенности.

Потеря легального статуса порождает риски:

вмешательство в рынок труда,

невозможность получать социальные или медицинские услуги,

угроза принудительной отправки обратно в страну, находящуюся в состоянии войны.

Этот шаг также имеет международно-политическое измерение: он влияет на восприятие США как безопасного убежища для беженцев и имеет потенциальные последствия для отношений с Украиной.



В администрации Трампа заговорили о масштабных депортациях украинцев из США / Фото Unsplash

Что делать украинцам в США?

Украинцы, которые находятся в США по программе Uniting for Ukraine или имеют гуманитарный статус, должны следить за изменениями иммиграционного законодательства и вовремя оформлять соответствующие заявления. Юристы рекомендуют:

документировать свое легальное пребывание,

сохранять подтверждение труда, спонсорства и контакты с иммиграционными адвокатами.

Какова роль украинских беженцев в ЕС?