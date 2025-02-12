Трамп хочет закрыть консульства США в некоторых странах: для чего это

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность закрытия нескольких консульств и дипломатических миссий США по всему миру. Такие меры направлены на сокращение расходов на Государственный департамент.

Большинство консульств, которые могут закрыть, расположены в Германии и Франции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Трамп может закрыть в ряде стран мира консульства США

В недавнем заявлении чиновники отметили, что консульства в Европе, Канаде, Мексике и на островах Тихого океана являются одними из тех, которые могут быть закрыты.

Трамп пересмотрел список консульств, но окончательных решений еще не было принято. Также еще не определены сроки возможного закрытия,

– заявляют официальные лица.

Сотрудники Государственного департамента США провели проверки нескольких консульств в рамках оценки их соответствия инициативе "Америка превыше всего", введенной во времена администрации Трампа.

Кроме оценки соблюдения этой политики, чиновники изучают и дипломатическое значение этих консульств. В частности, говорится о потенциале для расширения правительственной деятельности в этих местах, которая может включать военное взаимодействие с иностранными государствами и операции по сбору разведывательной информации.

Как отмечают чиновники, особое внимание уделяют учреждениям в Германии и Франции, большинство из которых могут быть закрыты. Сейчас Государственный департамент собирает информацию из этих консульств, чтобы оценить их общее функционирование.