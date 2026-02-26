Впервые со времен Великой депрессии: американцы покидают США рекордными темпами

В прошлом году США пережили то, чего не случалось еще со времен Великой депрессии –из страны выехало больше людей, чем приехало.

В администрации Трампа этот отток – отрицательную чистую миграцию – приветствовали как выполнение обещания об увеличении депортаций и ограничении выдачи новых виз, пишет WSJ.

Почему больше людей уезжает из США, чем прибывает?

В США уже достаточно давно не собирали исчерпывающей статистики по количеству граждан, выезжающих за границу – впрочем, данные о разрешениях на проживание, количество студентов за рубежом, покупку недвижимости в других странах и т.д. дают возможность оценить масштабы явления. И все эти цифры указывают – американцы кивают пятками из собственной страны беспрецедентными темпами, пишет Mint.

Согласно подсчетам Брукингского института, аналитического центра по вопросам государственной политики, только в 2025 году США испытали чистой отрицательной миграции в примерно 150 000 человек – и отток, скорее всего, только возрастет в 2026 году.

Между тем по данным Министерства внутренней безопасности США в прошлом году в стране осуществили 675 депортаций и 2,2 миллиона "самодепортаций". Впрочем, едут не только мигранты.

В Лиссабоне так много американцев скупают квартиры, что местные начинают жаловаться на то, что больше не слышат в городе родного языка. А в Дублине, по словам риэлторов, каждый 15 житель модного района Гранд-Канал-Док – это американец.

Между тем на Бали, в Колумбии и Таиланде возникают серьезные проблемы с жильем, связанные с американскими удаленными работниками, которые получают зарплату в долларах. Это даже приводит к тому, что местные жители выходят на протесты.

За рубежом сейчас учится более 100 000 американских студентов, ведь получить степень в Европе значительно дешевле, чем в США. А на границе с Мексикой как грибы разрастаются дома для людей пожилого возраста – и именно в эту страну пожилые американцы едут за недорогим уходом.

Недавний анализ 15 стран, которые предоставили полные или частичные данные по 2025 показал, что только тогда к ним присоединились около 180 000 американцев – и эта цифра, вероятно, была бы гораздо выше, если бы другие страны также опубликовали свою статистику.

