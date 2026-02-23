В нескольких штатах США – в частности в Массачусетсе, Коннектикуте, Делавэре, Нью-Джерси и Род-Айленде, объявлено чрезвычайное положение, а несколько штатов даже ввели ограничения и полноценные запреты на поездки из-за метели, пишет BBC. Между тем тысячи рейсов по всей стране приходится отменять.

Что известно о метели в США?

Синоптики сообщают, что метель в понедельник накроет значительную часть северо-востока США и приморских регионов – ожидается, что это будет самый мощный северо-восточный шторм за практически десятилетие для большей части региона.

Метель принесет не только снег и сильные ветры, но и наводнения на побережье. Во время шторма может выпадать около 5 – 7 сантиметров снега в час, и уже более 40 миллионов человек находятся под угрозой метели, а еще 19 миллионов – под угрозой зимнего шторма.

Такой серьезный масштаб непогоды привел к отключению электроэнергии у более 150 000 человек в северо-восточных штатах – и только в воскресенье около 5500 рейсов в США пришлось отменить, а еще сотни – задержать, пишет Business Insider.

Кроме того, в Нью-Йорке действует полный запрет на путешествия – а в понедельник все школы не будут работать, автомагистрали, мосты и улицы перекроют для движения транспорта, кроме чрезвычайных ситуаций. Также непогода коснулась и бродвейских спектаклей, и конных скачек – их все также пришлось отменить.

