В Германии большинство населения проживает в арендованных помещениях. Это делает поиск жилья – вызовом, в том числе и для украинцев, которые сейчас находятся в стране.

Найти свободную квартиру, которая бы соответствовала желаемым критериям, нелегко. Однако, эта задача не является непреодолимой, поэтому 24 Канал со ссылкой на VisitUkraine рассказывает о популярных платформах для поиска жилья в Германии.

Где искать жилье в Германии?

Есть несколько основных путей поиска жилья. Один из вариантов – обратиться к агентам по недвижимости, но это может быть дорого, поскольку их вознаграждение, как правило, составляет 2 – 3 месяца арендной платы за жилье.

Более экономной альтернативой является обращение к друзьям и знакомым, поскольку многие возможности аренды часто можно найти без официальных объявлений.

Тем, кто предпочитает искать жилье самостоятельно, могут помочь многочисленные специализированные вебсайты.

В Германии одними из самых популярных платформ для поиска квартир являются:

Wohnungsboerse.net. На этой платформе можно создать собственный профиль с описанием желаемого жилья. Также в профиле следует указать наличие детей, животных, семейный статус, особые условия и тому подобное.



Immobilienscout24.de. Популярный сайт для поиска квартир. Также можно создать свой профиль, и арендодатели самостоятельно будут предлагать вам варианты. Можно установить фильтры по стоимости, площадью или количеством комнат, что сделает поиск жилья еще более удобным.



Immowelt.de. Популярная платформа для поиска квартир или домов в небольших городках ФРГ без комиссии риэлторов.



Immonet.de. На этом сайте можно рассчитать ориентировочную стоимость жилья в специальном калькуляторе, а также просматривать видео-экскурсии домами и изучать отзывы предыдущих арендаторов.



Wg-gesucht.de. Один из крупнейших сервисов для поиска жилья в Германии. Можно найти квартиру и написать запрос на поиск жилья со всеми необходимыми характеристиками.



Tempoflat.de. На этой платформе удобно искать жилье в крупных городах Германии благодаря наличию интерактивной карты для поиска предложений поблизости.



Unterkunft-ukraine.de. Предназначен для поиска временного бесплатного жилья для украинских беженцев.



Wunderflats. Сервис для поиска временного жилья для переселенцев из Украины, представлены как бесплатные, так и платные предложения.



Nena-apartments.de. Эта платформа предназначена для аренды жилья в хостеле с собственной мини-кухней, бесплатным интернетом, полотенцами и постельным бельем.



Help.tasso. Очень удобная платформа для арендаторов с домашними любимцами. На сайте можно заполнить анкету о себе и своих животных, а потом арендодатели самостоятельно свяжутся с вами.

Какие цены на аренду квартир в Германии?

Стоимость аренды жилья сильно варьируется в зависимости от города, района и типа жилья, пишет HousingAnywhere. В крупных городских центрах цена за однокомнатную квартиру без учета коммунальных платежей составляет примерно от 900 до 2 000 евро.

И наоборот, цены на аренду жилья в пригороде значительно ниже, чем в центре города. Например, в Берлине арендаторы могут найти не обустроенные квартиры, которые можно арендовать за 500 – 700 евро в месяц.

Потенциальным арендаторам также важно выяснить, включены ли в цену аренды коммунальные услуги. Существует две основные категории договоров аренды: "kaltmiete", что означает аренду без коммунальных расходов, и "warmmiete", что включает коммунальные услуги в общую цену.

