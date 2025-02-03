В джунглях Мексики нашли затерянный древний город, который "застыл во времени"

Археолог нашел в джунглях Мексики затерянный город 15 века. Он удивительно хорошо сохранился как для своего возраста.

Долгое время этот город считался просто гарнизоном для солдат. Однако оказалось, что лес скрывает его настоящую историю. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на News Week.

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Что известно о найденном городе в джунглях Мексики

Удивительное открытие сделал археолог Педро Гильермо Рамон Селис из Университета Макгилла в Монреале (Канада).

Пролетая над этим местом на самолете, с помощью техники лазерного сканирования он обнаружил настоящие масштабы покрытого лесом города Гвенгола. Он расположен на юге штата Оахака – примерно в 27 километрах от побережья Тихого океана.

Территория города, который построил коренной народ сапотеков, охватывала 360 гектаров. В городке было более 1100 сооружений, включая храмы, площадки для игры в мяч и различные районы для простолюдинов и элиты, а также 4 километра стен.

Поскольку городу от 500 до 600 лет, он удивительно хорошо сохранился. Вы можете прогуляться там в джунглях и обнаружить, что дома все еще стоят. Там можно увидеть двери, коридоры и заборы, которые отделяют их от других домов,

– рассказал Педро Гильермо Рамон Селис.

По его словам, доказательства свидетельствуют о том, что укрепленный город покинули незадолго до того, как испанцы прибыли в Мексику. Его жители переселились в соседний Теуантепек – небольшой город, где до сих пор живут их потомки.

Теперь Гвенгола выглядит так, будто застыла во времени. Исторический город спрятался под кроной деревьев, поэтому о нем не знали. Хотя на самом деле туда можно добраться по пешеходной тропе.



Сканирование города Гвенгола / Скриншот с видео

Археолог отметил, что до недавнего времени никто не мог открыть для себя полную площадь участка, не потратив годы на поиски. Однако оборудование дистанционного зондирования и сканирования с самолета помогли сделать это в течение двух часов.