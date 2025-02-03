Тривалий час це місто вважалося просто гарнізоном для солдатів. Однак виявилося, що ліс приховує його справжню історію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на News Week.

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Що відомо про знайдене місто в джунглях Мексики

Дивовижне відкриття зробив археолог Педро Гільєрмо Рамон Селіс з Університету Макгілла в Монреалі (Канада).

Пролітаючи над цим місцем на літаку, за допомогою техніки лазерного сканування він виявив справжні масштаби вкритого лісом міста Ґвенгола. Воно розташоване на півдні штату Оахака – приблизно за 27 кілометрів від узбережжя Тихого океану.

Територія міста, яке побудував корінний народ сапотеків, охоплювала 360 гектарів. У містечку було понад 1100 споруд, включаючи храми, майданчики для гри в м'яч і різні райони для простолюдинів та еліти, а також 4 кілометри стін.

Оскільки місту від 500 до 600 років, воно напрочуд добре збереглося. Ви можете прогулятися там у джунглях і виявити, що будинки все ще стоять. Там можна побачити двері, коридори та паркани, які відділяють їх від інших будинків,

– розповів Педро Гільєрмо Рамон Селіс.

За його словами, докази свідчать про те, що укріплене місто покинули незадовго до того, як іспанці прибули до Мексики. Його жителі переселилися до сусіднього Теуантепеку – невеликого міста, де досі живуть їхні нащадки.

Тепер Ґвенгола виглядає так, ніби застигла в часі. Історичне місто заховалося під кроною дерев, тому про нього не знали. Хоча насправді туди можна дістатися пішохідною стежкою.



Сканування міста Ґвенгола / Скриншот з відео

Археолог зазначив, що до нещодавнього часу ніхто не міг відкрити для себе повну площу ділянки, не витративши роки на пошуки. Однак обладнання дистанційного зондування та сканування з літака допомогли зробити це впродовж двох годин.