ОАЭ оплатят проживание и питание тысяч туристов, которые застряли из-за атаки Ирана

Объединенные Арабские Эмираты заявили, что покроют расходы на проживание и питание десятков тысяч туристов, которые не могут покинуть страну из-за отмены рейсов. Решение приняли на фоне обострения ситуации с безопасностью и повреждения авиаинфраструктуры.

Страна постепенно открывает воздушное пространство, а тысячи туристов смогут вернуться домой. Об этом сообщает CNN.

Что известно о компенсации туристам от ОАЭ?

Объединенные Арабские Эмираты решили взять на себя расходы на питание и проживание туристов, которые оказались в стране из-за отмены авиарейсов на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Департамент культуры и туризма обратился к отелям с просьбой продолжить размещение гостей, которые не могут выехать "по причинам, не зависящим от них", пообещав компенсировать расходы.

Отмена рейсов коснулась более 20 тысяч путешественников после закрытия или ограничения работы ключевых аэропортов, в частности в Дубае и Абу-Даби. В сети появились видео с длинными очередями и скоплением пассажиров из-за перебоев в работе авиакомпаний.

По состоянию на утро 2 марта из аэропорта в Абу-Даби вылетел первый самолет. Первый самолет, который взлетел из ОАЭ после закрытия неба – это грузовой борт авиакомпании Etihad Airways. Он направляется в Гонконг. В аэропорту города открыли регистрацию на некоторые рейсы, а туристов начинают забирать из отелей.

Что известно об атаках на ОАЭ?