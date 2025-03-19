Не Германия: где в Европе самые дешевые авто

Многие украинцы считают, что в Германии едва ли не самые дешевые подержанные авто в Европе. Однако это не так.

Данные свидетельствуют о том, что Германия далеко не самая дешевая страна для того, чтобы покупать подержанные автомобили. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также В Нидерландах запретили украинские номера: они больше недействительны

Где самые дешевые автомобили в Европе

Наибольшим спросом среди импорта в Украине пользуются доступные автомобили стоимостью до 10 тысяч долларов. В основном автомобили импортируют из Германии и Польши.

Однако, по данным Института исследований авторынка, самая низкая средняя таможенная стоимость у подержанных легковушек из Финляндии, Латвии, Эстонии, Великобритании и Швейцарии. Также довольно приятные цены в Нидерландах, Франции и Болгарии.

Между тем самые дорогие транспортные средства везут из ОАЭ, Китая, Венгрии, Люксембурга и Словении.



В ОАЭ самые дорогие подержанные авто / Pexels

Интересно, что сайт Northumbria.cars также пишет о том, что в Германии далеко не самые низкие цены на автомобили. В то же время авторы указали Великобританию, как страну с самой дешевой стоимостью подержанных авто.

А вот авторы Reddit советуют покупать машину в Нидерландах.

В то же время стоит заметить, что при импорте автомобилей в Украину важна не только начальная цена транспортного средства, но и стоимость растаможки, что зависит от различных факторов.

К слову, недавно мы рассказали о необычных для украинцев правилах для водителей за рубежом. Некоторые из них могут удивить даже самых опытных водителей.