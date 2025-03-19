Дані свідчать про те, що Німеччина далеко не найдешевша країна для того, щоб купувати вживані автомобілі. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також У Нідерландах заборонили українські номери: вони більше недійсні

Де найдешевші автомобілі в Європі

Найбільший попит серед імпорту в Україні мають доступні автомобілі вартістю до 10 тисяч доларів. В основному автівки імпортують з Німеччини та Польщі.

Проте, за даними Інституту досліджень авторинку, найнижча середня митна вартість у вживаних легковиків з Фінляндії, Латвії, Естонії, Великої Британії та Швейцарії. Також доволі приємні ціни у Нідерландах, Франції та Болгарії.

Тим часом найдорожчі транспортні засоби везуть з ОАЕ, Китаю, Угорщини, Люксембургу та Словенії.



В ОАЕ найдорожчі вживані авто / Pexels

Цікаво, що сайт Northumbria.cars також пише про те, що у Німеччині далеко не найнижчі ціни на автомобілі. Водночас автори вказали Велику Британію, як країну з найдешевшою вартістю вживаних авто.

А ось дописувачі Reddit радять купувати машину в Нідерландах.

Водночас варто зауважити, що при імпорті автомобілів в Україну важлива не лише початкова ціна транспортного засобу, а й вартість розмитнення, що залежить від різних факторів.

До слова, нещодавно ми розповіли про незвичні для українців правила для водіїв за кордоном. Деякі з них можуть здивувати навіть найдосвідченіших водіїв.