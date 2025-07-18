В след за Каннами: популярная страна ограничивает круизный туризм до 2030 года

Порт для круизных лайнеров в Барселоне признан самым загруженным в Европе. Поэтому власти объявили о планах уменьшить пропускную способность пассажирского терминала до 2030 года.

Таким образом столица хочет затормозить стремительный рост количества туристов и решить проблемы, связанные с чрезмерным туризмом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что будет с круизным туризмом в Барселоне?

Важным решением стала договоренность между городским советом и администрацией порта о сокращении количества круизных терминалов с 7 до 5. Это изменение уменьшит способность порта одновременно принимать пассажиров круизных лайнеров с 37 000 до 31 000 до конца десятилетия.

Впервые в истории устанавливаются ограничения на рост количества круизных судов в городе,

– заявил мэр Хауме Колбони.

Администрация порта представила новый план, который предусматривает объединение нескольких терминалов в единый. Этот шаг имеет целью предоставить приоритет круизным судам, которые используют Барселону как порт отправления и прибытия, с целью поощрения туристов продолжить свое пребывание в городе и увеличить свои расходы.

Кроме того, власти подчеркнули, что реконструкция облегчит подключение судов к местной электросети, что, как ожидается, приведет к сокращению выбросов.

Какова ситуация в столице Испании с круизами?

Официальные данные показывают, что с января по май 2025 года Барселона пережила 21% рост количества круизных судов и 20% рост количества пассажиров, что составило 1,2 миллиона, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Этот всплеск знаменует собой заметное ускорение после общего роста пассажиропотока на 20% с 2018 по 2024 год.

Поэтому на фоне протестов против туризма и беспокойства относительно перенаселенности города, было принято решение об уменьшении пропускной способности пассажирского терминала.

К слову, ранее стало известно и об ограничении въезда круизным лайнерам в порту Канн.