Компания пушистиков и бесплатное жилье: остров в Греции предлагает невероятную сделку
- Организация Syros Cats на острове Сирос в Греции ищет волонтеров для ухода за котами, предлагая бесплатное жилье, завтрак и оплату коммунальных услуг в обмен на 5 часов работы пять дней в неделю.
- Волонтеры должны иметь опыт ветеринарной работы или ухода за бездомными котами, быть старше 25 лет и готовыми покрывать собственные расходы на проезд и питание.
Если когда-то вы мечтали ухаживать за котами, да еще и получать за это бесплатное жилье и еще несколько преимуществ, тогда самое время отправиться на остров Сиорс в Греции.
Греция – это страна белоснежных пляжей, великолепной архитектуры и древней истории. А также она была признана страной Европы, где коты имеют худшие условия проживания, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Где в Греции платят за уход за котами?
К счастью, в Греции есть остров, что серьезно относится к проблеме бездомных котов. А их только там есть более трех тысяч. И еще с 1990-х годов благотворительные организации острова Сирос работают над тем, чтобы регулировать численность популяции, стерилизовать котов и ухаживать за ними.
И сейчас в организации как раз ищут активных и самостоятельных волонтеров, желающих помочь с уходом за кошками по крайней мере в течение месяца. В обмен на пять часов работы пять дней в неделю организация Syros Cats организует для волонтеров бесплатное жилье, завтрак и оплату коммунальных услуг.
Впрочем, доезд до острова, а также расходы на питание в течение пребывания, должны оплатить сами волонтеры. Среди привычных повседневных обязанностей – уборка лотков, работа в саду, отлов бездомных кошек, уход за их шерстью и помощь с лекарствами.
Кроме того, волонтеры должны будут проводить экскурсию по приюту и общаться с посетителями. Больше всего нужны кандидаты, имеющие опыт ветеринарной работы, или же ухода за бездомными котами. Могут отказать волонтерам, моложе 25 лет, ведь они часто не могут иметь достаточного уровня инициативности и самостоятельности.
Также среди требований к кандидатам – быть "толерантными и воспринимать различия в обычаях. расе, пола и убеждениях", ведь в программу принимают кандидатов со всех уголков мира. Каждый волонтер получит отдельную спальню, но им придется делить ванную, кухню и гостиную с еще несколькими волонтерами.
