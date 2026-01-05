Компанія пухнастиків та безплатне житло: острів у Греції пропонує неймовірну угоду

Якщо колись ви мріяли доглядати за котами, та ще й отримувати за це безплатне житло та ще кілька переваг, тоді саме час відправитися на острів Сіорс у Греції.

Греція – це країна білосніжних пляжів, чудової архітектури та давньої історії. А також вона була визнана країною Європи, де коти мають найгірші умови проживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Де в Греції платять за догляд за котами?

На щастя, у Греції є острів, що серйозно ставиться до проблеми безпритульних котів. А їх лише там є понад три тисячі. І ще з 1990-х років благодійні організації острова Сірос працюють над тим, аби регулювати чисельність популяції, стерилізувати котів та доглядати за ними.

І зараз в організації саме шукають активних та самостійних волонтерів, що бажають допомогти з доглядом за кішками принаймні протягом місяця. В обмін на п'ять годин роботи п'ять днів на тиждень організація Syros Cats організує для волонтерів безплатне житло, сніданок та оплату комунальних послуг.

Втім, доїзд до острова, а також витрати на харчування протягом перебування, мають оплатити самі волонтери. Серед звичних повсякденних обов'язків – прибирання лотків, робота в саду, вилов бездомних кішок, догляд за їхньою шерстю та допомога з ліками.

Окрім того, волонтери муситимуть проводити екскурсію притулком та спілкуватися з відвідувачами. Найбільше потрібні кандидати, що мають досвід ветеринарної роботи, або ж догляду за безпритульними котами. Можуть відмовити волонтерам, молодшим за 25 років, адже вони часто не можуть мати достатнього рівня ініціативності та самостійності.

Також серед вимог до кандидатів – бути "толерантними та сприймати відмінності у звичаях. расі, статі та переконаннях", адже до програми приймають кандидатів з усіх куточків світу. Кожен волонтер отримає окрему спальню, але їм доведеться ділити ванну, кухню та вітальню з ще кількома волонтерами.

