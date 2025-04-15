Беженцев меньше, депортаций больше: Германия готовит жестокие изменения
- Германия планирует сократить количество заявок на получение убежища до 100 000 в год и ужесточить депортации.
- Запланировано приостановление программы воссоединения семей и ведутся переговоры с соседними странами относительно этих изменений.
Германия предпринимает значительные шаги для ограничения притока беженцев. Планирует сократить ежегодное количество заявок на получение приюта до 100 000.
В рамках значительного изменения политики власти объявили о планах массовой депортации и приостановлении программы воссоединения семей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Zeit Online.
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Что изменится для беженцев в Германии
Фридрих Мерц, будущий канцлер Германии, предложил значительно сократить количество новых заявлений о предоставлении приюта, выступая за то, чтобы их было менее 100 000 в год.
Это не должно быть шестизначное число,
– подчеркнул политик.
Мерц подтвердил, что новое правительство намерено усилить депортацию и приостановить усилия по воссоединению семей, в соответствии с положениями, изложенных в коалиционном соглашении. Кроме того, выразил готовность "принудительно отказывать" в предоставлении убежища на границе.
Политик подтвердил, что сейчас ведутся переговоры с соседними странами, в том числе с Австрией, по этому поводу.
К слову, на днях Германия отменила возможность гражданства за 3 года.