В Германии получение соцпомощи станет жестче: чего ожидать украинцам

Правительство Германии намерено ввести более жесткие правила относительно социальной помощи безработным. В частности, будущие изменения коснутся и украинских беженцев, которые имеют право на эти выплаты.

Речь идет о программе Bürgergeld, что призвана поддержать людей, которые ищут работу, или тех, чей доход не позволяет удовлетворить базовые потребности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DW, которое цитирует канцлера Германии Фридриха Мерца.

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Кто сможет получать соцпомощь в Германии?

В своем недавнем заявлении Мерц подтвердил, что финансовая помощь и в дальнейшем будет доступной для лиц, которые действительно в ней нуждаются, при условии, что те выполняют свои обязательства.

Люди, которые могут работать, должны работать,

– подчеркнул он.

Как сообщается, правительство изучает различные стратегии сокращения расходов, которые могут включать ограничения выплат на жилье или пересмотр размера жилой площади, что снимают получатели помощи.

Ранее стало известно, что в Германии стремительно растет количество бездомных – среди них немало украинцев.

Что еще изменится?

С 2026 года Германия намерена осуществить постепенный переход к новой системе экономической поддержки – от подхода "деньги для граждан" к модели базового дохода. Эта инициатива имеет целью предоставлять финансовую помощь только тем, кто в ней действительно нуждается.

В то же время чиновники отметили важность оказания поддержки лицам, которые неожиданно потеряли работу, что будет способствовать их быстрой реинтеграции на рынке труда. Но для тех, кто может работать, но избегает этого или подрабатывает неофициально, правила должны стать более жесткими.