Одна из стран Европы заработала на беженцах из Украины больше, чем потратила

В течение третьего квартала 2025 года украинские беженцы уплатили в бюджет Чехии 8,2 миллиарда чешских крон в виде налогов и сборов. Это составляет примерно 340 миллионов евро.

Это более чем вдвое большая сумма, чем потраченная Чехией на оказанную помощь украинцам, которые бегут от войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министерство труда и социальных дел Чехии.

Какие доходы Чехия получила от беженцев?

Согласно официальным данным, начиная с третьего квартала 2023 года, доходы государственного бюджета Чехии от размещения украинских беженцев стабильно превышают расходы на их поддержку. Этот разрыв продолжает расти.

Поэтому в третьем квартале 2025 года:

поступления в бюджет достигли 8,2 миллиарда чешских крон;

расходы составляли 3,9 миллиарда крон;

профицит бюджета – 4,3 миллиарда крон.

Всего в 2024 году сальдо по доходам и расходам, связанных с украинскими беженцами, впервые стало положительным. В 2024 году Чехия получила профицит в 9,7 миллиарда крон, тогда как 2023-й завершила с дефицитом в 2,6 миллиарда крон. По итогам трех кварталов 2025 года этот показатель уже вырос до 11,7 миллиарда крон.

Больше всего доходов государству приносят взносы на социальное и медицинское страхование. Другие доходы формируются с помощью налога на добавленную стоимость, налогов на доходы физических лиц и предприятий, а также акцизных сборов.

Почему уменьшились расходы на беженцев?

Сокращение государственных расходов на поддержку украинских беженцев объясняют уменьшением количества лиц, нуждающихся в прямой гуманитарной помощи: с 234 тысяч в апреле 2022 года до 83 тысяч в сентябре 2025-го. Такая динамика свидетельствует о росте экономической самостоятельности украинцев и их более активном привлечении к рынку труда Чехии.

В то же время тем, кто не может обеспечить себя самостоятельно, государство продолжает оказывать финансовую поддержку. По данным министерства, две трети получателей помощи относятся к уязвимым категориям населения – это дети, лица пожилого возраста и лица с инвалидностью.

Обратите внимание! Издание Novinky.cz сообщает, что в Чехии планируют сократить выплаты для беженцев. Причиной называют решение украинского правительства разрешить мужчинам в возрасте 18 – 22 лет выезжать за границу. Ведь количество украинцев в Чехии существенно увеличилось.

Министр труда и социальных дел Чехии Марьян Юречка заявил, что украинцы, которые нашли убежище в стране, является важной составляющей рынка труда. Беженцы из Украины выбирают сферы, которые долгое время не имели спроса среди чехов.

Большинство из них работают, платят налоги и страховые взносы. Таким образом они делают вклад в финансирование нашей социальной системы. В то же время они не имеют права на многие виды поддержки, которые обычно получают граждане Чехии. Поэтому их вклад в нашу экономику вполне очевиден,

– подчеркнул он.

Беженцы из Украины в Чехии: что стоит знать?