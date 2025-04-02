Все воняет, лазят крысы и лисы: британский Бирмингем покрыт 17 000 тоннами отходов

Бирмингем, один из крупнейших городов Великобритании, сталкивается со значительным кризисом в управлении отходами, поскольку около 17 000 тонн мусора накопилось возле общественных свалок. Эта проблема возникла из-за забастовки дворников.

В течение 4 недель мусор вывозился, но в минимальных объемах, что и привело к такому количеству отходов на улицах города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

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В Бирмингеме улицы покрыты мусором

Поскольку забастовка дворников продолжается уже четвертую неделю, на улицах города накопилось примерно 17 000 тонн отходов с момента начала забастовки 11 марта. Хотя за это время некоторый мусор был вывезен, его количество было минимальным.

Жители все больше обеспокоены потенциальной опасностью для здоровья, потому что кучи мусора начинают выделять неприятные запахи, привлекая вредителей, таких как крысы, тараканы и даже лисы.

В понедельник, 31 марта, мэрия Бирмингема официально объявила чрезвычайное положение, что позволит привлечь дополнительный персонал для помощи в вывозе отходов.



В Бирмингеме из-за забастовки дворников накопилось 17 000 тонн отходов / Фото PA

Забастовка стала следствием длительного спора о ликвидации специализированного подразделения, ответственного за сбор и сортировку отходов. Представители профсоюза утверждают, что этот шаг приведет к увольнениям, снижению заработной платы и ухудшению условий труда для пострадавших работников.

Работникам предложили достойную альтернативу, а ликвидация упомянутой структуры нужна для того, чтобы согласовать местную практику обращения с отходами с той, что действует по всей территории страны, и улучшить работу служб,

– настаивают в мэрии.

В мэрии выразили оптимизм относительно возобновления регулярного вывоза мусора, заявив, что надеются, что это произойдет "как можно быстрее". Однако, пока переговоры не принесли никакого прогресса.

Горожанам порекомендовали продолжать выбрасывать смешанные бытовые отходы в обычном режиме, а услуги по вывозу мусора будут восстановлены по графику. Однако, сбор вторичного сырья временно приостановлен. Его призывают хранить дома до завершения забастовки или самостоятельно отвозить на сортировочные станции.

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