В Польше объяснили, стоит ли ждать блокировки границы Украины

Временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич прокомментировал, возможны ли блокировки украинско-польской границы в будущем.

Он заявил, что новые блокады границы с Украиной маловероятны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Почему блокировки украинской границы ждать не стоит

Петр Лукасевич подчеркнул, что Польша поддерживает сотрудничество и конкурентность на европейском рынке.

По словам Лукасевича, 20 лет назад, когда Польша присоединялась к Евросоюзу, другие страны-члены тоже опасались, что польские аграрии уничтожат их сельское хозяйство. Однако теперь Польша является частью европейской агросистемы, которая работает по единым стандартам, квотами и правилами.

Поэтому дипломат подчеркнул, что украинское сельское хозяйство имеет другие цели – не создание внутренней конкуренции, а повышение конкурентоспособности на мировом рынке.

Конечно, это также, возможно, вопрос трансформации европейской сельскохозяйственной системы, чтобы иметь возможность адаптироваться к этому, но все сводится к конкуренции, не к внутренней конкуренции, а скорее к конкурентоспособности как игрока на мировом рынке,

– сказал он.

Он отметил, что недавно польский суд приказал прекратить блокаду пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск", которую попытались организовать 12 мая.

По его мнению, это пример того, как правовым способом можно решать конфликтные ситуации.

По его словам, народ имеет право демонстрировать свои политические, экономические и социальные интересы, одновременно польское правительство защищает интересы бизнеса и сельскохозяйственного сектора страны.