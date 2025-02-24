Бразильский город проваливается под землю: показали потрясающие кадры пропасти
В последние дни внимание мира привлек значительный оползень в бразильском городе Буритикупу. Социальные сети переполнены видео, на которых видно, как дома, здания и фермы в окрестностях города проваливаются под землю.
Община с населением более 55 000 человек борется со значительным оползнем обоснования, которое угрожает жизни примерно 1 200 жителей. Городские власти сообщают, что оползень увеличивается с тревожной скоростью, пишет 24 канал со ссылкой на The Guardian.
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Город Буритикупу в Бразилии уходит под землю
Власти города бразильской Амазонии объявили чрезвычайное положение из-за появления больших карстовых провалов, которые представляют значительную угрозу для сотен домов.
Эксперты выделили несколько основных причин этого стихийного бедствия:
- Сезон дождей – сильные дожди размывают песчаные основания, ускоряя оползни.
- Строительные работы – строительные работы в городах оказывают негативное влияние на основание стабильности.
- Уничтожение лесов – вырубка окружающих лесов разрушает естественную защиту, которая является обоснованной, что увеличивает количество оползней.
Жители города наблюдают за сдвиговым процессом несколько десятилетий. Однако нынешняя ситуация усугубилась и становится серьезной угрозой для жилых домов.
Ситуация вызвала беспокойство среди жителей города, а городские власти работают над устранением явных опасностей, связанных с геологическими нарушениями.
Сейчас продолжаются работы по эвакуации населения из опасных зон и изучение состояния почвы.
Какова ситуация в бразильском городе Буритикупу: смотрите видео