Громада з населенням понад 55 000 осіб бореться зі значним зсувом обґрунтування, яке загрожує життю приблизно 1 200 мешканців. Міська влада повідомляє, що зсув збільшується з тривожною швидкістю, пише 24 канал з посиланням на The Guardian.

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Місто Бурітікупу в Бразилії йде під землю

Влада міста бразильської Амазонії оголосила надзвичайний стан через появу великих карстових провалів, які становлять значну загрозу для сотень будинків.

Бразильське місто йде під землю
Бразильське місто йде під землю через дощі і вирубку лісів / Скриншот з відео

Експерти виділили кілька основних причин цього стихійного лиха:

  • Сезон дощів – сильні дощі розмивають піщані підстави, прискорюючи зсуви.
  • Будівельні роботи – будівельні роботи в містах негативно впливають на підставу стабільності.
  • Знищення лісів – вирубка навколишніх лісів руйнує природний захист, який є обґрунтованим, що збільшує кількість зсувів.

Мешканці міста спостерігають за зсувним процесом кілька десятиліть. Однак нинішня ситуація погіршилася і стає серйозною загрозою для житлових будинків.

Прірва, в яку провалюється місто Бурітікупу
Прірва, в яку провалюється місто Бурітікупу / Скриншот з відео

Ситуація викликала занепокоєння серед мешканців міста, а міська влада працює над усуненням явних небезпек, пов’язаних з геологічними порушеннями.

Наразі тривають роботи з евакуації населення з небезпечних зон та вивчення стану ґрунту.

Яка ситуація в бразильському місті Бурітікупу: дивіться відео