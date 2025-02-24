Громада з населенням понад 55 000 осіб бореться зі значним зсувом обґрунтування, яке загрожує життю приблизно 1 200 мешканців. Міська влада повідомляє, що зсув збільшується з тривожною швидкістю, пише 24 канал з посиланням на The Guardian.

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Місто Бурітікупу в Бразилії йде під землю

Влада міста бразильської Амазонії оголосила надзвичайний стан через появу великих карстових провалів, які становлять значну загрозу для сотень будинків.



Бразильське місто йде під землю через дощі і вирубку лісів / Скриншот з відео

Експерти виділили кілька основних причин цього стихійного лиха:

Сезон дощів – сильні дощі розмивають піщані підстави, прискорюючи зсуви.

Будівельні роботи – будівельні роботи в містах негативно впливають на підставу стабільності.

Знищення лісів – вирубка навколишніх лісів руйнує природний захист, який є обґрунтованим, що збільшує кількість зсувів.

Мешканці міста спостерігають за зсувним процесом кілька десятиліть. Однак нинішня ситуація погіршилася і стає серйозною загрозою для житлових будинків.



Прірва, в яку провалюється місто Бурітікупу / Скриншот з відео

Ситуація викликала занепокоєння серед мешканців міста, а міська влада працює над усуненням явних небезпек, пов’язаних з геологічними порушеннями.

Наразі тривають роботи з евакуації населення з небезпечних зон та вивчення стану ґрунту.

Яка ситуація в бразильському місті Бурітікупу: дивіться відео