Поезда не будут останавливаться на центральном вокзале Варшавы: в чем причина
- С 8 по 16 ноября поезда не будут останавливаться на центральном вокзале Варшавы из-за ремонтных работ, но торговая часть и переходы останутся открытыми.
- Пассажирам с билетами до Варшавы-Центральной предлагают пользоваться дополнительным транспортом, а билеты остаются действительными.
С 8 по 16 ноября движение на центральном вокзале Варшавы будет несколько затруднено из-за ремонтных работ – поезда там не будут останавливаться.
На центральном вокзале Варшавы поезда временно не будут останавливаться из-за работ на пути – одновременно и торговая часть, и наземный и подземный переходы будут и дальше открыты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.
Почему поезда не будут останавливаться на вокзале в Варшаве?
Во время ремонта на центральном вокзале Варшавы поезда не будут останавливаться, а поезда дальнего следования будут останавливаться на станциях Варшава-Западная и Варшава-Восточная. Между тем часть поездов временно перенаправят на станции Варшава-Гданьская и Варшава-Главная.
На станциях будут дежурить работники Польских железных дорог и управления городского транспорта Варшавы – они будут помогать пассажирам поездов.
Что делать, если куплены билеты в Варшаву-Центральную?
Пассажирам, что уже приобрели билеты в Варшаву-Центральную, предлагают воспользоваться дополнительным транспортом – трамваями, метро и дополнительными железнодорожными маршрутами. Приобретенные билеты будут признаны действительными, пишет Polskie Radio.
Ремонт продлится с 8 до 16 ноября.
