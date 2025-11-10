Потяги не зупинятимуться на центральному вокзалі Варшави: в чому причина

З 8 по 16 листопада рух на центральному вокзалі Варшави буде дещо ускладнений через ремонтні роботи – потяги там не зупинятимуться.

На центральному вокзалі Варшави потяги тимчасового не зупинятимуться через роботи на колії – водночас і торгова частина, і наземний та підземний переходи будуть і далі відкриті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News.

Чому потяги не зупинятимуться на вокзалі у Варшаві?

Під час ремонту на центральному вокзалі Варшави потяги не зупинятимуться, а потяги далекого прямування зупинятимуться на станціях Варшава-Західна та Варшава-Східна. Тим часом частину поїздів тимчасово перенаправлять на станції Варшава-Гданська та Варшава-Головна.

На станціях чергуватимуть працівники Польських залізниць та управління міського транспорту Варшави – вони допомагатимуть пасажирам потягів.

Що робити, якщо куплені квитки до Варшави-Центральної?

Пасажирам, що вже придбали квитки до Варшави-Центральної, пропонують скористатися додатковим транспортом – трамваями, метро та додатковими залізничними маршрутами. Придбані квитки будуть визнані дійсними, пише Polskie Radio.

Ремонт триватиме з 8 до 16 листопада.

