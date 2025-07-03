Украинец сравнил цены в Украине и Австралии: выводы удивили сеть

Украинец Артур сравнил цены на продукты в Австралии и Украине. Снять такое видео ему помогла подписчица, которая находится в Австралии.

Для сравнения они брали продукты в украинском Novus и в австралийском Woolworths. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @artur.i.dasha.

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Сравнение цен в Украине и Австралии

Артур отметил, что он и его подписчица выбирали продукты средней ценовой категории, которые каждый покупает регулярно. Для удобства блогер сразу перевел все цены в национальную валюту.

Итак, человек наве такие цены на продукты в Украине и Австралии:

Хлеб: в Австралии он стоит 165 гривен, а в Украине – 36 гривен;

в Австралии он стоит 165 гривен, а в Украине – 36 гривен; Килограмм яблок: 122 гривны в Австралии и 90 в Украине;

122 гривны в Австралии и 90 в Украине; Килограмм картофеля: 75 в Австралии и 60 в Украине;

75 в Австралии и 60 в Украине; Килограмм куриных голеней: в Австралии 102 гривны : в Австралии 102 гривны, в Украине – 140 гривен;

: в Австралии 102 гривны, в Украине – 140 гривен; Яйца: В Австралии 22 гривны за штуку, Украине – 8 гривен за штуку;

В Австралии 22 гривны за штуку, Украине – 8 гривен за штуку; Молоко: в Австралии – 42 гривны, в Украине похожее – 69 гривен;

в Австралии – 42 гривны, в Украине похожее – 69 гривен; Сыр чеддер (500 граммов): 199 гривен в Австралии и 320 гривен в Украине;

199 гривен в Австралии и 320 гривен в Украине; Подсолнечное масло: 103 гривен в Австралии и 82 в Украине;

103 гривен в Австралии и 82 в Украине; Макароны: в Австралии 27 гривен за 500 граммов, а в Украине 45 гривен за 400 граммов от того же производителя;

в Австралии 27 гривен за 500 граммов, а в Украине 45 гривен за 400 граммов от того же производителя; Вода: 22 гривны за бутылку в Австралии и 20 гривен в Украине.

В финале у нас получилась вот такая корзина. В Австралии за все придется отдать 1254 гривен, а в Украине – 1 172 гривны. Разница в 82 гривны или 2 американских доллара. А теперь вспоминаем, что средняя зарплата в Австралии 4 500 долларов, а в Украине в 10 раз меньше. Адекватно это или нет – решать вам. На мой взгляд, это ужас,

– сказал Артур.

Блогер напомнил, что средняя заработная плата в Австралии – 4500 тысячи долларов, тогда в Украине – всего 450.

Сравнение цен в Украине и Австралии: смотрите видео

Следует заметить, что некоторые комментаторы не согласились с ценами на определенные продукты, в частности на картофель и яйца. Но разница все равно небольшая.

К слову, весной этого года другая блогерша раскрыла, сколько на самом деле стоят продукты в Японии.