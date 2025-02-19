"Не получит ни один": Чехия отличилась жестким заявлением относительно временной защиты украинцев

В случае прекращения огня или завершения военных действий в Украине украинцы в Чехии больше не будут иметь права на временную защиту. Чешское правительство выступает за комплексный общеевропейский подход к вопросу о беженцах.

Как только будет официально объявлено о прекращении огня или завершении войны, Чехия не предоставит временную защиту ни одному новому украинскому беженцу. Об этом министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан сказал в комментарии Novinky.cz, передает 24 Канал.

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Чехия отменит временную защиту для украинцев после окончания войны

В своем заявлении министр подчеркнул важность предотвращения второй волны беженцев, отметив обеспокоенность тем, что приток людей, особенно мужчин, которые стремятся воссоединиться с семьями, уже проживающих в Чехии, может произойти в мирное время.

Он отметил, что эти лица будут обязаны подать заявление на получение вида на жительство, подобно протоколам, действующим для всех остальных иностранцев.

Как бы ни закончилась война, никто не сможет сюда приехать после ее окончания в рамках института временной защиты... Временная защита для украинских беженцев в Чехии закончится уже на следующий день,

– отметил Ракушан.

При этом добавил, что этим лицам все еще будет разрешено оставаться в стране в течение определенного периода, который может длиться до одного года или полтора.

Но в этот период граждане Украины будут обязаны придерживаться стандартных правил пребывания, применяемых к другим иностранным гражданам. Как следствие, они не будут иметь возможности подать заявление на получение временного вида на жительство или политического убежища, чем пока могут воспользоваться, в частности, люди с оккупированных территорий.

Такое решение должно быть на уровне всего ЕС

Чешская Республика активно разрабатывает ряд сценариев на случай прекращения огня в Украине. Министр внутренних дел Вит Ракушан объявил, что чешское правительство в сотрудничестве с Польшей готовит соответствующие документы, и планирует завершить их в ближайшие месяцы.

Министр заявил, что решение должно быть принято коллективно на уровне Европейского Союза. Прага надеется увидеть предварительную версию предложения во время председательства Польши в Совете ЕС, которое ожидается до конца июня.

Чиновник также отметил важность создания центров для украинских беженцев в странах ЕС для облегчения их возвращения в Украину. В частности, отметил, что обсуждение этой инициативы уже состоялись в Германии, Польше и Австрии. Планируется создание подобного центра и в Чехии.

Заметим, по данным ООН, по состоянию на 31 декабря 2024 года Чехия приняла около 390 000 беглецов от войны в Украине.