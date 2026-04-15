Только 30 дней: Чехия открыла регистрацию для украинцев, но мест критически мало

В Чехии стартовала регистрация на получение нового долгосрочного статуса для украинцев. Речь идет о программе Lex Ukraine 2026, которая позволяет перейти с временной защиты на стабильный правовой статус сроком до 5 лет.

Как говорится на платформе Relocate.to, подать заявку можно только в течение ограниченного времени, а конкуренция обещает быть чрезвычайно высокой.

Смотрите также Германия поддерживает ограничение выезда украинских мужчин в ЕС, – Мерц

Что известно о получении нового долгосрочного статуса?

Регистрация длится с 1 по 30 апреля 2026 года. Однако даже те, кто отвечает всем требованиям, не гарантированно получат статус. Причина – ограниченная квота:

около 15 тысяч мест;

до 400 тысяч потенциальных заявителей.

Фактически это означает, что на одно место претендует более 20 человек. В таких условиях решающими становятся не только соответствие критериям, но и скорость подачи документов.

Что дает новый статус?

Новый тип разрешения фактически приближает украинцев к полноценным резидентам к полноценным резидентам Чехии. Он предусматривает:

свободный доступ к рынку труда без дополнительных разрешений;

возможность менять работодателя без бюрократии;

право заниматься бизнесом или работать как фрилансер;

путешествия по странам Шенгенской зоны до 90 дней каждые полгода;

зачисление лет проживания в будущий постоянный статус.

Это особенно важно на фоне того, что временная защита в ЕС имеет ограниченный характер.

Важно! Как напоминают на сайте Еврокомиссии, ЕС продлил режим временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года.

Кто может подать заявку?

Чешская сторона установила четкие критерии, которые проверяются через государственные реестры. Основные условия:

не менее 2 лет временной защиты в Чехии;

официальный доход от 440 тысяч крон в год (плюс 110 тысяч на каждого члена семьи);

отсутствие социальной помощи;

отсутствие судимостей;

дополнительным преимуществом является наличие детей, посещающих школу или детсад.

Фактически программа ориентирована на тех, кто уже интегрировался в стране и имеет стабильное финансовое положение.



Чехия открыла регистрацию для украинцев / Фото Unsplash

Как подать заявку?

Процедура состоит из двух этапов:

Онлайн-регистрация (апрель 2026 года)

Заявку нужно подать через портал Министерство внутренних дел Чехии. На этом этапе необходимо загрузить документы, подтверждающие доход за 2024 год – налоговые декларации или справки от работодателя.

Биометрия (октябрь 2026 года)

Кандидаты, которые пройдут предварительный отбор, получат приглашение на сдачу биометрических данных. Окончательное решение будет приниматься до конца года. В случае одобрения заявитель получит карту резидента сроком на 5 лет.

Новый статус может стать ключевым решением для украинцев, которые планируют остаться в Чехии надолго. В отличие от временной защиты, он:

не зависит от ежегодных политических решений;

дает больше свободы в трудоустройстве;

открывает путь к постоянному проживанию.

Однако из-за ограниченного количества мест и короткий срок подачи шанс получить его будут иметь только те, кто уже подготовил документы и успеет подать заявку одним из первых.

Ранее в Чехии предлагали пересмотреть правила временной защиты для украинских беженцев в ЕС, в частности, ограничить защиту для трудоспособных мужчин и граждан из безопасных регионов Украины.