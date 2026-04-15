Только 30 дней: Чехия открыла регистрацию для украинцев, но мест критически мало
15 апреля, 11:44
Алена Гогунская
Основні тези
  • В Чехии стартовала регистрация на программу Lex Ukraine 2026, которая позволяет украинцам получить стабильный правовой статус до 5 лет, но доступно только 15 тысяч мест для более 400 тысяч потенциальных заявителей.
  • Новая программа предусматривает свободный доступ к рынку труда, возможность менять работодателя, заниматься бизнесом, путешествовать по странам Шенгенской зоны и зачисление лет проживания для будущего постоянного статуса.

В Чехии стартовала регистрация на получение нового долгосрочного статуса для украинцев. Речь идет о программе Lex Ukraine 2026, которая позволяет перейти с временной защиты на стабильный правовой статус сроком до 5 лет.

Как говорится на платформе Relocate.to, подать заявку можно только в течение ограниченного времени, а конкуренция обещает быть чрезвычайно высокой.

Что известно о получении нового долгосрочного статуса?

Регистрация длится с 1 по 30 апреля 2026 года. Однако даже те, кто отвечает всем требованиям, не гарантированно получат статус. Причина – ограниченная квота:

  • около 15 тысяч мест;
  • до 400 тысяч потенциальных заявителей.

Фактически это означает, что на одно место претендует более 20 человек. В таких условиях решающими становятся не только соответствие критериям, но и скорость подачи документов.

  

Что дает новый статус?

Новый тип разрешения фактически приближает украинцев к полноценным резидентам к полноценным резидентам Чехии. Он предусматривает:

  • свободный доступ к рынку труда без дополнительных разрешений;
  • возможность менять работодателя без бюрократии;
  • право заниматься бизнесом или работать как фрилансер;
  • путешествия по странам Шенгенской зоны до 90 дней каждые полгода;
  • зачисление лет проживания в будущий постоянный статус.

Это особенно важно на фоне того, что временная защита в ЕС имеет ограниченный характер.

Важно! Как напоминают на сайте Еврокомиссии, ЕС продлил режим временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года.

Кто может подать заявку?

Чешская сторона установила четкие критерии, которые проверяются через государственные реестры. Основные условия:

  • не менее 2 лет временной защиты в Чехии;
  • официальный доход от 440 тысяч крон в год (плюс 110 тысяч на каждого члена семьи);
  • отсутствие социальной помощи;
  • отсутствие судимостей;
  • дополнительным преимуществом является наличие детей, посещающих школу или детсад.

Фактически программа ориентирована на тех, кто уже интегрировался в стране и имеет стабильное финансовое положение.


Чехия открыла регистрацию для украинцев / Фото Unsplash

Как подать заявку?

Процедура состоит из двух этапов:

  • Онлайн-регистрация (апрель 2026 года)

Заявку нужно подать через портал Министерство внутренних дел Чехии. На этом этапе необходимо загрузить документы, подтверждающие доход за 2024 год – налоговые декларации или справки от работодателя.

  • Биометрия (октябрь 2026 года)

Кандидаты, которые пройдут предварительный отбор, получат приглашение на сдачу биометрических данных. Окончательное решение будет приниматься до конца года. В случае одобрения заявитель получит карту резидента сроком на 5 лет.

Новый статус может стать ключевым решением для украинцев, которые планируют остаться в Чехии надолго. В отличие от временной защиты, он:

  • не зависит от ежегодных политических решений;
  • дает больше свободы в трудоустройстве;
  • открывает путь к постоянному проживанию.

Однако из-за ограниченного количества мест и короткий срок подачи шанс получить его будут иметь только те, кто уже подготовил документы и успеет подать заявку одним из первых.

Ранее в Чехии предлагали пересмотреть правила временной защиты для украинских беженцев в ЕС, в частности, ограничить защиту для трудоспособных мужчин и граждан из безопасных регионов Украины.