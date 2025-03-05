Какие у вас есть права, если в Германии останавливает полиция: украинка раскрыла секрет

Ксению и ее мужа недавно остановила немецкая полиция. Причины не было, однако правоохранители хотели проверить их машину.

Пару остановила Bundespolizei – это полиция, которая контролирует границы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @ksymova.

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Как распознать машины Bundespolizei и что делать, если вас остановили

Ксения рассказала, что машины Bundespolizei не выделяются. Но номера у них всегда начинаются с букв BP. И если такая машина подает сигнал, что вам следует остановиться, то лучше это сделать, ведь правоохранители продолжат вас преследовать.

Эта полиция может захотеть обыскать ваш автомобиль или попросить вас подуть в алкотестер. Однако на самом деле вы имеете право не отвечать на любые вопросы и запретить осмотр автомобиля.

Вы имеете на это имеете полное право. И если вы это сделаете, то полиция должна получать разрешение от Staatsanwaltschaft (как прокуратура в Украине),

– сказала Ксения.

Она отметила, что ваше сопротивление значительно усложнит процесс для правоохранителей. И, в большинстве случаев, полицейские обратятся к Staatsanwaltschaft только если будут уверены, что вы представляете угрозу. В противном случае, скорее всего, вас просто отпустят.

Что делать, если в Германии вас остановила полиция: смотрите видео

Однако если вам нечего скрывать, вы не хотите лишних диалогов и портить себе настроение, то лучше просто дать разрешение на проверку, как сделали Ксения и ее муж.