Пару зупинила Bundespolizei – це поліція, яка контролює кордони. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @ksymova.

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Як розпізнати машини Bundespolizei й що робити, якщо вас зупинили

Ксенія розповіла, що машини Bundespolizei не виділяються. Але номера у них завжди починаються з літер BP. І якщо така машина подає сигнал, що вам слід зупинитися, то краще це зробити, адже правоохоронці продовжать вас переслідувати.

Ця поліція може захотіти обшукати ваш автомобіль або попросити вас подути в алкотестер. Однак насправді ви маєте право не відповідати на будь-які питання і заборонити огляд автівки.

Ви маєте на це маєте повне право. І якщо ви це зробите, то поліція повинна отримувати дозвіл від Staatsanwaltschaft (як прокуратура в Україні),

– сказала Ксенія.

Вона зазначила, що ваш опір значно ускладнить процес для правоохоронців. І, у більшості випадків, поліцейські звернуться до Staatsanwaltschaft лише якщо будуть впевнені, що ви становите загрозу. В іншому випадку, скоріше за все, вас просто відпустять.

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Проте якщо вам нічого приховувати, ви не хочете зайвих діалогів й псувати собі настрій, то краще просто дати дозвіл на перевірку, як зробили Ксенія та її чоловік.