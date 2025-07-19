Укр Рус
Закордон Новости о жизне за границей Як іноземцям працювати з українцями: дівчина запитала думку британських колег
19 июля, 14:40
2

Как иностранцам работать с украинцами: эмигрантка разведала мнение своих коллег

Анастасия Кушпит
Основні тези
  • Украинка в Великобритании поинтересовалась у коллег, как им работается с украинцами, и большинство назвали их прямолинейными.
  • Коллеги отметили, что украинцы прямолинейнее британцев, но это им нравится, ведь они честно высказывают свое мнение.

Украинка, проживающая в Великобритании, спросила у своих коллег, как им работать с украинцами. Они поделились с ней своими мыслями и впечатлениями о наших людях.

Фактически все коллеги, с которыми она общалась, назвали украинцев прямолинейными. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @ukrainian_in_uk.

Смотрите также Плюсы и минусы жизни в Варшаве: украинка рассказала все, что надо знать

Что думают иностранцы об украинцах?

Например, один из коллег украинки сказал, что наши люди "немного прямолинейные" и даже "слишком резкие". В то же время он отметил, что его это вполне устраивает, ведь он – азиат. И у его народа тоже есть эта черта.

Мне всегда казалось, что украинцы немного похожи на азиатов по культуре. Очень трудолюбивые и прямолинейные,
– сказал он.

Другой человек тоже сказал, что украинцы более прямолинейные, чем британцы, которые обычно "ходят кругами".

"К этому просто надо привыкнуть. Вы рубите с плеча и сразу говорите то, что думаете, и мне это нравится", – заявил англичанин.

Что думают иностранцы об украинцах: смотрите видео

К слову, ранее англичанка Элли рассказала о разнице между украинками и британками. Она заметила, что в основном наши девушки больше занимаются внешним видом, одновременно они очень сильные и креативные.