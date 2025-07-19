Фактично усі колеги, з якими вона спілкувалася, назвали українців прямолінійними. Про це пише 24 Канал із посиланням на @ukrainian_in_uk.

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Що думають іноземці про українців?

Наприклад, один з колег українки сказав, що наші люди "трохи прямолінійні" й навіть "занадто різкуваті". Водночас він зазначив, що його це цілком влаштовує, адже він – азієць. І у його народу теж є ця риса.

Мені завжди здавалось, що українці трохи схожі на азіатів за культурою. Дуже працьовиті і прямолінійні,

– сказав він.

Інший чоловік теж сказав, що українці більш прямолінійні, ніж британці, які зазвичай "ходять колами".

"До цього просто треба звикнути. Ви рубите з плеча і зразу говорите те, що думаєте, і мені це подобається", – заявив англієць.

Що думають іноземці про українців: дивіться відео

До слова, раніше англійка Еллі розповіла про різницю між українками та британками. Вона зауважила, що здебільшого наші дівчата більше переймаються зовнішнім виглядом, водночас вони дуже сильні та креативні.