Фактически все коллеги, с которыми она общалась, назвали украинцев прямолинейными. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @ukrainian_in_uk.

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Что думают иностранцы об украинцах?

Например, один из коллег украинки сказал, что наши люди "немного прямолинейные" и даже "слишком резкие". В то же время он отметил, что его это вполне устраивает, ведь он – азиат. И у его народа тоже есть эта черта.

Мне всегда казалось, что украинцы немного похожи на азиатов по культуре. Очень трудолюбивые и прямолинейные,

– сказал он.

Другой человек тоже сказал, что украинцы более прямолинейные, чем британцы, которые обычно "ходят кругами".

"К этому просто надо привыкнуть. Вы рубите с плеча и сразу говорите то, что думаете, и мне это нравится", – заявил англичанин.

Что думают иностранцы об украинцах: смотрите видео

К слову, ранее англичанка Элли рассказала о разнице между украинками и британками. Она заметила, что в основном наши девушки больше занимаются внешним видом, одновременно они очень сильные и креативные.