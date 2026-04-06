5 ошибок туристов на Тенерифе: они портят путешествие
- Туристы часто остаются только на юге Тенерифе, пропуская возможность увидеть север с его уникальными местами как Анагу, Ла-Оротаву и Гарачико.
- Посещение Тейде лучше планировать не в обеденное время, чтобы избежать жары и толп, а подняться на вершину на закате солнца для комфортного опыта.
Путешествие в Испанию –это мечта многих людей, а Тенерифе –одно из наиболее популярных направлений на Канарских островах. Впрочем, часто путешественники допускают несколько досадных ошибок, о которых впоследствии сожалеют.
Если вы планируете отдых на Тенерифе в ближайшее время, следует избегать нескольких распространенных ошибок, которые могут испортить впечатление от этого невероятного острова, пишет Express.
Какие ошибки туристы чаще всего делают на Тенерифе?
Ежегодно Тенерифе посещает более 7 миллионов туристов – и это делает его самым популярным островом на всем архипелаге, пишет Travel off path. Но для того, чтобы увидеть истинную красоту этого райского места, туристам следует воспользоваться несколькими элементарными советами – именно они помогут избежать распространенных ошибок.
Оставаться только на юге
Юг – это солнечная часть острова, где расположено больше всего отелей, но настоящую "душу" Тенерифе следует искать все же на севере. Поэтому во время путешествия точно нельзя пропустить Анагу, Ла-Оротаву и Гарачико.
Бояться северной погоды
Эта ошибка связана с предыдущим пунктом, но многие отдыхающие действительно опасаются, что отдых на севере острова будет не таким удачным из-за других погодных условий. Но туман в лавровых лесах – это не "плохой" прогноз погоды – это возможность увидеть знакомый курорт с совершенно нового и неожиданного ракурса.
Игнорирование логистики
Особенно важно это для людей, собирающихся исследовать остров на собственном или арендованном автомобиле. Горные дороги могут казаться короткими на карте, и на самом деле серпантинные маршруты требуют времени на прохождение.
Посещение Тейде
Тейде – это активный стратовулкан, поднимающийся над уровнем моря на 3718 метров, и посетить его следует однозначно. Впрочем, время для этого следует подобрать соответствующее – и делать в полдень этого точно не стоит.
Жара и толпы точно не добавят комфорта путешествия, поэтому лучше немного отложить подъем, чтобы добраться до вершины на закате солнца.
"Туристическая" еда
В крупных портах острова часто можно встретить "местную" кухню, которая на самом деле оказывается размороженными полуфабрикатами. Для того, чтобы насладиться настоящей испанской паэльей и морепродуктами, эксперты советуют отправиться на север острова.
