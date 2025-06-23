Не одевайте это: гламурная одежда создала туристке проблемы в аэропорту

С приближением сезона отпусков путешественники готовятся к длинным очередям на пунктах контроля безопасности в аэропортах. В частности, проблемы часто могут возникать из-за, казалось бы, безобидных предметов, в том числе трендов в одежде.

В этом на своем опыте убедилась путешественница Даниэль Кейт Роу, которую подвел гламурный велюровый костюм со стразами. Историю инцидента рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Express

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Гламур – не всегда для аэропорта

Молодая путешественница считает, что выбор модного и удобного наряда имеет важное значение, как в самом отпуске, так и в аэропорту. Для своего недавнего перелета из аэропорта Манчестера в Пальму она выбрала спортивный костюм Juicy Couture, который считает идеальным выбором для путешествий.

Даниэль рассказала, что ее опыт начался без каких-либо очевидных проблем. Однако первые сигналы тревоги возникли, когда она положила свою спортивную куртку в специальную корзину перед прохождением через охрану.

Человек, отвечающий за корзины, спросила меня: "У вас такие же штаны, как это?", указывая на стразы "Juicy" на спине моего спортивного костюма. Я ответила "Да". Они улыбнулись и сказали, что меня точно остановят, когда я пройду через сканеры,

– отметила девушка.

Так и произошло. Во время проверки на безопасность сканер подал сигнал о подозрительном предмете. В результате ее остановили для более тщательной проверки – спросили, есть ли у нее в карманах какие-то предметы, прежде чем направить на осмотр обуви.

В результате сотрудник службы безопасности порекомендовал Даниэль воздержаться от ношения этого спортивного костюма в аэропорту в будущем.

При этом девушка утверждает, что она не единственная, кто сталкивается с проблемами в аэропортах из-за подобной одежды, поскольку несколько других женщин поделились в социальных сетях собственным опытом.

Тем временем стюардесса рассказала, почему не стоит меняться местами в самолете.