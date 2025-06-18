В частности американка Бекки Ли, которая сейчас живет в Японии, и понятия не имела о скрытой опасности, когда подняла красивую раковину мраморной конусной улитки на пляже Окинавы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Смотрите также Украинцев призвали не ехать в эти 6 стран: официальное предупреждение МИД

Как ракушка может быть опасной

Бекки рассказала, что она имеет несколько таких раковин в домашней коллекции, поэтому даже не подозревала об опасности. Однако оказалось, что в раковине, которую она подобрала, все еще "сидела" живая морская улитка. А эти существа очень ядовитые.

Я наткнулась на эту ракушку, и, как видите, это одна из моих любимых коллекционных раковин, потому что узор такой потрясающий. Поэтому я беру раковину в руки, и именно тогда замечаю, что она живая,

– сказала женщина.

На видео можно увидеть черно-белую трубку – это сифон улитки, благодаря которому он выпускает яд. К счастью, женщину не ужалило и она вовремя заметила опасность.

Опасная ракушка: смотрите видео

Всего существует более 700 видов конусных улиток. Все они ядовиты, однако только два вида – смертельны. Они настолько опасны, что могут привести к параличу или лишить человека жизни менее чем за 5 минут.

Музей естественной истории Карнеги утверждает, что мраморная конусная улитка на самом деле не убила бы Бекки, потому что вероятность встретить смертельного – очень маленькая.

Однако эксперты все же отмечают, что если человека ужалил любой вид конусной улитки, следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

К слову, ранее мы предупреждали об опасности на Канарских островах. В частности на острове Лансароте из-за загрязнения воды закрыли пляж "Плайя Дорада".