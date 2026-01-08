150 000 гривен штрафа за одну одежду на популярном курорте: большинство не знают об этом правиле

Перед любой поездкой за границу следует непременно учесть местные законы и дресс-код. А обычаи и правила в некоторых странах действительно могут изрядно удивить.

Барбадос – это страна роскошных курортов, привлекающих миллионы туристов и отдыхающих ежегодно. Впрочем, если не знать об одном элементарном правиле, можно получить немалый штраф, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Что нельзя одевать в Барбадосе?

Если вы планируете отправиться на роскошный курорт в Барбадос, следует запомнить, что один вид одежды там под строгим запретом. Говорится о любой камуфляжной одежде – и даже если ее носят дети. Любой, кто будет носить одежду, обувь или аксессуары с камуфляжным узором, может получить штраф до 150 000 гривен – а в некоторых случаях даже подвергнуть себя тюремному заключению.

Причина заключается в том, что камуфляжный узор в этой стране могут носить только военные и полицейские, и ношение такой одежды может быть расценено как попытка выдать себя за представителя власти. Это правило может легко задеть международных туристов, ведь в большинстве стран такого правила не существует.

Но если вы едете на Барбадос, тогда лучше оставить всю камуфляжную одежду дома, чтобы не рисковать получить штраф, пишут туристы на Tripadvisor.

Еще в 2024 году в Барбадосе немало чиновников призвали к декриминализации ношения камуфляжа – Вилфред Абрахамс, что тогда был министром внутренних дел, заявил, что "если когда-то и был какой-то законодательный акт, что нуждался в изменениях, то именно этот".

И Барбадос – это далеко не единственный остров Карибского бассейна, где действуют похожие законы относительно камуфляжной одежды. Нельзя надевать ее также в таких местах, как Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и Тринидад и Тобаго.

Где в Европе есть интересные правила относительно одежды?

Следует узнавать о законах в других странах и перед поездкой в Европу. Ведь многие туристические направления на континенте вводят или уже ввели правила дресс-кода из-за туристов, которые ходят только в купальниках или плавках.

Например, в некоторых регионах Италии и туристам, и местным запрещено ходить в купальниках вне пляжей и бассейнов – а на всех нарушителей правила ждет неприятный штраф в 500 евро. Очень похожие правила существуют в нескольких испанских городах, а именно в Барселоне и Майорке – и штрафы там даже выше.

