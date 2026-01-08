Барбадос – це країна розкішних курортів, що приваблюють мільйони туристів та відпочивальників щороку. Втім, якщо не знати про одне елементарне правило, можна отримати чималий штраф, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Що не можна одягати у Барбадосі?

Якщо ви плануєте відправитися на розкішний курорт до Барбадосу, слід запам'ятати, що один вид одягу там під суворою забороною. Мовиться про будь-який камуфляжний одяг – і навіть якщо його носять діти. Будь-хто, хто носитиме одяг, взуття чи аксесуари з камуфляжним візерунком, може отримати штраф до 150 000 гривень – а в деяких випадках навіть наразити себе на тюремне ув'язнення.

Причина полягає в тому, що камуфляжний візерунок у цій країні можуть носити лише військові та поліціянти, і носіння такого одягу може бути розцінено як спроба видати себе за представника влади. Це правило може легко зачепити міжнародних туристів, адже в більшості країн такого правила не існує.

Але якщо ви їдете на Барбадос, тоді краще залишити увесь камуфляжний одяг вдома, аби не ризикувати отримати штраф, пишуть туристи на Tripadvisor.

Ще у 2024 році у Барбадосі чимало чиновників закликали до декриміналізації носіння камуфляжу – Вілфред Абрахамс, що тоді був міністром внутрішніх справ, заявив, що "якщо колись і був якийсь законодавчий акт, що потребував змін, то саме цей".

Та Барбадос – це далеко не єдиний острів Карибського басейну, де діють схожі закони щодо камуфляжного одягу. Не можна вдягати його також у таких місцях, як Антигуа і Барбуда, Сент-Кітс та Невіс, Сент-Люсія та Тринідад і Тобаго.

Де в Європі є цікаві правила щодо одягу?

Слід дізнаватися про закони в інших країнах і перед поїздкою в Європу. Адже чимало туристичних напрямків на континенті запроваджують чи вже запровадили правила щодо дрес-коду через туристів, які ходять лише у купальниках чи плавках.

Наприклад, у деяких регіонах Італії і туристам, і місцевим заборонено ходити в купальниках поза пляжами та басейнами – а на усіх порушників правила чекає неприємний штраф у 500 євро. Дуже схожі правила існують в кількох іспанських містах, а саме у Барселоні та Майорці – та штрафи там навіть вищі.

