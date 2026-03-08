Иначе просто завернут на границе: никогда не везти эти вещи в Венгрию

Поездка в Будапешт на выходные может стать прекрасным отпуском – но для того, чтобы он не оборвался раньше времени, следует убедиться, что в вашем чемодане нет никаких запрещенных товаров.

Украинцам не нужна виза, чтобы путешествовать в Венгрию – впрочем, все еще нужно придерживаться достаточно строгих таможенных правил, пишет Закарпатская таможня.

Что нельзя везти через венгерскую границу?

В Венгрию запрещено ввозить наркотические средства, оружие, порнографические материалы, рецептурные препараты и радиоактивные вещества. Кроме того, во всем Европейском Союзе действует общий запрет на ввоз молочных и мясных продуктов из стран, не являющихся членами ЕС.

Под запретом также импорт редких видов животных и растений, а также изделий из них: говорится в частности о слоновой кости, панцирь черепахи, кораллы, кожу рептилий, древесину из лесов Амазонии, пишет MDOficce.

А вот для того, чтобы перевезти мех, пальто или кожаную обувь из кожи, или шерсти животных, находящихся под охраной, понадобится специальное разрешение.

На какие товары действуют ограничения?

Некоторые товары можно ввозить в Венгрию, но только в ограниченных количествах:

тихое вино – 4 литра;;

пиво – 16 литров;

напитки с содержанием алкоголя более 22% – 1 литр;

напитки с содержанием алкоголя меньше, чем 22% – 2 литра;

или же разумное сочетание.

Также действуют ограничения на количество сигарет, что можно везти в другую страну – 40 штук. В случае сигарилл максимальное разрешенное количество составляет 20 штук, сигар – 10, табака – 50 граммов.

Что еще следует знать туристам за рубежом?