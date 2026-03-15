Чтобы не получить отказ во въезде: вот что категорически запрещено везти в Румынию
- В Румынию запрещено ввозить мясо, молочную продукцию, почву, семена, дикие животные, исторические артефакты, порнографию, пиратские товары, наркотики, экстремистские материалы, незарегистрированное оружие и ветеринарные препараты.
- Алкоголь и табачные изделия разрешено ввозить, но с ограничениями: до 4 литров тихого вина, до 1 литра крепких напитков, до 40 сигарет или 200 граммов других табачных изделий, а также 200 граммов чая или кофе для личного пользования.
Румынская таможенная служба имеет целый ряд ограничений и запретов на ввоз некоторых товаров и продуктов. И лучше ознакомиться с ними еще перед поездкой.
Нарушение даже одного таможенного правила может привести к конфискации запрещенных вещей – а порой и к неприятным штрафам. Поэтому лучше сразу оставить несколько продуктов и товаров дома, пишет МИД Украины.
Что нельзя везти через границу Румынии?
Несколько вещей лучше вообще не складывать в чемодан. В частности, в страны ЕС, и в Румынию в том числе, запрещено провозить мясо и любые мясные продукты. Поэтому консервы на мясной основе – что домашние, что магазинные – брать нельзя.
Такие же ограничения действуют на молоко и молочную продукцию. Но это еще не все. Под запретом также:
- почва, семена, саженцы, бамбук и хвойная кора;
- дикие животные;
- предметы исторической ценности;
- порнографические материалы;
- товары пиратского производства;
- незарегистрированные корма и ветеринарные препараты;
- наркотические и психотропные вещества;
- экстремистские материалы;
- незадекларированное оружие и боеприпасы.
Алкоголь и табачные изделия ввозить можно, пишет Trip My Dream, но на них действуют достаточно строгие лимиты:
- до 4 литров тихого вина;
- до 1 литра крепких напитков;
- до 40 сигарет или 200 граммов других табачных изделий.
Также в Румынию можно ввозить только 200 граммов чая или кофе для личного пользования.
