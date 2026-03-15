Чтобы не получить отказ во въезде: вот что категорически запрещено везти в Румынию
15 марта, 17:12
Марина Блохина
Основні тези
  • В Румынию запрещено ввозить мясо, молочную продукцию, почву, семена, дикие животные, исторические артефакты, порнографию, пиратские товары, наркотики, экстремистские материалы, незарегистрированное оружие и ветеринарные препараты.
  • Алкоголь и табачные изделия разрешено ввозить, но с ограничениями: до 4 литров тихого вина, до 1 литра крепких напитков, до 40 сигарет или 200 граммов других табачных изделий, а также 200 граммов чая или кофе для личного пользования.

Румынская таможенная служба имеет целый ряд ограничений и запретов на ввоз некоторых товаров и продуктов. И лучше ознакомиться с ними еще перед поездкой.

Нарушение даже одного таможенного правила может привести к конфискации запрещенных вещей – а порой и к неприятным штрафам. Поэтому лучше сразу оставить несколько продуктов и товаров дома, пишет МИД Украины.

Что нельзя везти через границу Румынии?

Несколько вещей лучше вообще не складывать в чемодан. В частности, в страны ЕС, и в Румынию в том числе, запрещено провозить мясо и любые мясные продукты. Поэтому консервы на мясной основе – что домашние, что магазинные – брать нельзя.

Такие же ограничения действуют на молоко и молочную продукцию. Но это еще не все. Под запретом также:

  • почва, семена, саженцы, бамбук и хвойная кора;
  • дикие животные;
  • предметы исторической ценности;
  • порнографические материалы;
  • товары пиратского производства;
  • незарегистрированные корма и ветеринарные препараты;
  • наркотические и психотропные вещества;
  • экстремистские материалы;
  • незадекларированное оружие и боеприпасы.

Алкоголь и табачные изделия ввозить можно, пишет Trip My Dream, но на них действуют достаточно строгие лимиты:

  • до 4 литров тихого вина;
  • до 1 литра крепких напитков;
  • до 40 сигарет или 200 граммов других табачных изделий.

Также в Румынию можно ввозить только 200 граммов чая или кофе для личного пользования.

