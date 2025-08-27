25 августа президент Польши Кароль Навроцкий применил право вето против принятого Сеймом законопроекта, который предусматривал социальную поддержку для украинских граждан. Отныне получать такую помощь смогут только лица, которые официально трудоустроены.

На фоне событий Посольство Украины в Польше обнародовало разъяснение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Facebook ведомства.

Как отреагировало посольство Украины на вето Навроцкого?

В посольстве сообщили, что действующий специальный закон действует до 30 сентября 2025 года. В то же время Совет Европейского Союза еще раньше продлил режим временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года, который действует и на территории Польши.

Рекомендуем гражданам Украины воздержаться от поспешных решений, в частности по изменению правового статуса в Польше. Каждая индивидуальная ситуация требует отдельной консультации с юристом для комплексного анализа возможных правовых вариантов,

– отметили в ведомстве.

В своем заявлении дипломатическое учреждение подчеркнуло, что решение, принятые Советом ЕС, являются обязательными для всех стран-членов, а их выполнение гарантируется национальным законодательством.

Посольство также пообещало внимательно следить за развитием событий и своевременно информировать граждан обо всех официальных решениях.

Вето на соцпомощь украинцам в Польше: подробности