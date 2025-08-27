25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький застосував право вето проти ухваленого Сеймом законопроєкту, який передбачав соціальну підтримку для українських громадян. Відтепер отримувати таку допомогу зможуть лише особи, які офіційно працевлаштовані.

На тлі подій Посольство України в Польщі оприлюднило роз'яснення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Facebook відомства.

Як відреагувало посольство України на вето Навроцького?

У посольстві повідомили, що чинний спеціальний закон діє до 30 вересня 2025 року. Водночас Рада Європейського Союзу ще раніше продовжила режим тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року, який діє і на території Польщі.

Рекомендуємо громадянам України утриматися від поспішних рішень, зокрема щодо зміни правового статусу в Польщі. Кожна індивідуальна ситуація потребує окремої консультації з юристом для комплексного аналізу можливих правових варіантів,

– наголосили у відомстві.

У своїй заяві дипломатична установа підкреслила, що рішення, ухвалені Радою ЄС, є обов'язковими для всіх країн-членів, а їхнє виконання гарантується національним законодавством.

Посольство також пообіцяло уважно стежити за розвитком подій і своєчасно інформувати громадян про всі офіційні рішення.

Вето на соцдопомогу українцям у Польщі: подробиці