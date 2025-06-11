Что нельзя делать в Италии: важные запреты для туристов и штрафы
- В Италии запрещено кормить голубей во многих городах, а также есть или пить возле исторических памятников, например римские фонтаны, с возможными штрафами от 100 до 400 евро.
- Купание в исторических фонтанах, оставление "следов" на памятниках и рыбалка без лицензии запрещены, со штрафами, которые могут достигать 1000 евро или даже депортации.
Италия – популярная туристическая страна, особенно в летний сезон. Из-за большого количества гостей в Италии действуют довольно строгие правила, направленные на то, чтобы защитить историческое наследие и красоту городов.
Особенно много ограничений введено на самых популярных среди путешественников направлениях. Об этом пишет 24 Канал.
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Что запрещено делать в Италии
- Кормить голубей
Во многих городах, в частности в Венеции, запрещают кормить голубей на площадях или улицах, потому что они загрязняют памятники и создают антисанитарию.
- Есть и пить возле исторических памятников
Нельзя есть, пить или оставлять мусор возле исторических памятников, в частности у фонтанов, соборов и мостов.
Например, в Риме запрещено есть на лестнице Испанской площади или у фонтана Треви. Штраф может составлять 100 – 400 евро.
- Купаться в исторических фонтанах
Мочить ноги или купаться в исторических фонтанах, в частности Рима и Флоренции, строго запрещено. Фотографируйте их, но не прикасайтесь к воде, иначе могут выписать штраф в размере 240 – 450 евро.
- Оставлять "следы" на памятниках
В Италии Строго запрещено вырезать инициалы, рисовать или иным образом портить исторические памятники. За это могут выписать штраф в размере 1000 евро и даже депортировать, в зависимости от нанесенного ущерба.
- Рыбачить без разрешения
В Италии категорически нельзя ловить рыбу в реках или озерах без специальной лицензии. Если нарушить это правило, могут выписать штраф до 1 000 евро.