Установят датчики: в популярной стране Европы за туристами будут следить на пляже
- Правительство Балеарских островов планирует установить датчики на 150 пляжах для мониторинга заполненности и регулирования туристического потока, потратив на это 4 миллиона евро.
- Эти датчики помогут создать оценку загруженности пляжей в режиме реального времени, а данные будут доступны на сайте и в приложении, что позволит туристам выбирать менее заполненные пляжи.
Правительство одной страны планирует следить за туристами на 150 пляжах популярных курортов, чтобы определить их количество и лучше регулировать нагрузку.
На Балеарских островах объявили, что начнут мониторинг уровня заполненности пляжей – для этого на Майорке, Ибице и Менорке будут устанавливать специальные датчики, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Зачем на пляжах Испании устанавливают датчики?
Испания – это очень популярная страна, пляжи которой ежегодно посещают миллионы туристов. И для того, чтобы максимально точно оценить уровень заполненности популярных пляжей, правительство Балеарских островов планирует потратить 4 миллиона евро на установку датчиков. Их разместят на 150 пляжах наиболее известных курортов – на Ибице, Майорке и Менорке.
В течение этого лета пилотные испытания проекта уже провели на трех пляжах. И основная проблема заключается в сборе данных на длинных пляжах и в уютных бухтах, расположенных далеко от городов.
Датчик собирает данные, но он должен иметь возможность их передавать. В городах это легко, но в естественной среде все не так,
– заявил автор инициативы Микель Кардона.
Эти датчики помогут создать приблизительную оценку загруженности пляжей в режиме реального времени. Это поможет не только правительству, но и туристам – данные с датчиков будут публиковать на сайте и в приложении, поэтому перед выходом к морю можно будет проверить, или пляж очень заполнен, и выбрать оптимальный вариант, пишет Mallorca Daily Bulletin.
Правительство островов надеется, что это поможет регулировать поток туристов и предотвратить перегрузку пляжей.
Интересно! Чрезмерный туризм в Испании – это уже не новость. Только в течение 2024 года популярный испанский архипелаг посетили 18,7 миллиона туристов. А вот в этом году ожидается, что эта цифра достигнет более 19 миллионов.
